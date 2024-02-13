Скандал із прослуховуванням Bihus.Info: правоохоронці відкрили ще одне провадження

Про це РБК-Україна розповіли в Офісі генпрокурора.

Провадження відкрито за ч. 3 ст. 171 ККУ - вплив у будь-якій формі на журналіста з метою перешкоджання виконанню ним професійних обов’язків, вчинений службовою особою з використанням свого службового становища.

Зазначається, що під час досудового розслідування встановлено факти, які свідчать про перешкоджання законній професійній діяльності журналістів. Зокрема, на території етнографічного комплексу здійснювався незаконний збір інформації про співробітників проєкту Bihus.Info з метою подальшого впливу на них.

В Офісі генерального прокурора також нагадали, що вже здійснюють процесуальне керівництво у кримінальному провадженні за фактами порушення недоторканості приватного життя та використання спеціальних технічних засобів отримання інформації (ст. 182, ст. 359 КК України).

Що відомо про скандал із Bihus.Info

16 січня в мережі з'явилося відео, на якому видно, що працівники Bihus.Info вживали наркотики на новорічному корпоративі. Засновник проєкту Денис Бігус заявив, що звільнив їх. Він також уточнив, що на відео – оператори, а журналісти наркотиків не вживали.

Пізніше Денис Бігус додав, що за його співробітниками стежили близько року.

17 січня учасники Медіаруху заявили про системний тиск на журналістів і закликали президента Володимира Зеленського взяти на контроль розслідування злочинів проти медіа. Того ж дня СБУ відкрила провадження.

Згодом колишні співробітники проєкту Bihus.Info звернулися до Нацполіції через приховану відеозйомку та прослуховування. Правоохоронці зареєстрували провадження. На наступний день "Народна правда" видалила матеріал про Bihus.Info. Зазначається, що 16 січня саме цей канал почав поширювати відео зі стеженням за командою журналістів.

19 січня команда Bihus.Info заявила, що за їхніми даними до стеження було залучено щонайменше 30 людей.

Невдовзі президент України Володимир Зеленський повідомив, що одразу після повідомлення про стеження за медійниками запрошував до себе голову Служби безпеки Василя Малюка. Президент наголосив, що інцидент слід ретельно розслідувати.

5 лютого розслідувачі Bihus.Info опублікували розслідування щодо стеження за ними. Завдяки відео з камер безпеки відпочинкового комплексу команда ідентифікувала, що стеження організував департамент захисту національної державності (ДЗНД) СБУ. Очільник спецслужби Василь Малюк має виступити у Верховній Раді з доповіддю з цього приводу.