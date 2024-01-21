Стеження за журналістами: Зеленський заявив, що одразу після інциденту з Bihus.Info особисто запросив голову СБУ

Про це він сказав у інтерв'ю британському телеканалу Channel 4 News.

"Одразу була відкрита кримінальна справа. Я особисто запросив голову СБУ, також отримав деталі від генерального прокурора. Хтось каже, що був відеозапис у медійників, нічого не сталося. Я вважаю, що сталося", - зазначив Зеленський.

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Він наголосив, що факт таємного стеження за командою журналістських розслідувань Bihus.Info слід ретельно розслідувати.

"Треба знайти відповіді на все це, тому Служба безпеки розслідуватиме справу і знайде винних", - додав президент.

Стеження за командою журналістських розслідувань Bihus.Info: що відомо

16 січня в мережі з'явилося відео, на якому видно, що працівники Bihus.Info вживали наркотики на новорічному корпоративі. Засновник проєкту Денис Бігус заявив, що звільнив їх. Він також уточнив, що на відео – оператори, а журналісти наркотиків не вживали.

Голова Комітету ВР з питань свободи слова Ярослав Юрчишин заявив, що прихована зйомка і тиск на медіа неприпустимі. За його словами, на цей інцидент мають звернути увагу правоохоронці.

Пізніше Денис Бігус додав, що за його співробітниками стежили близько року.

17 січня учасники Медіаруху заявили про системний тиск на журналістів і закликали президента Володимира Зеленського взяти на контроль розслідування злочинів проти медіа. Згодом СБУ відкрила провадження за фактом прослуховування співробітників Bihus.Info.

Одразу після інциденту Зеленський зробив коротку заяву про те, що будь-який тиск на журналістів є неприпустимим, і повідомив про початок розслідування цієї справи Службою безпеки.

Заступниця головного редактора Bihus.Info Аліса Юрченко припустила, хто може стояти за спецоперацією з прослуховування співробітників проєкту.

"Це спецоперація нереальних масштабів. Очевидно, цього хотілося комусь дуже впливовому у цій країні", - сказала вона.

Пізніше команда повідомила нові деталі щодо стеження за журналістами, зокрема, за їхніми даними, до прослуховування медійників причетні щонайменше 30 людей.