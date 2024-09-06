Слідчі знали про підготовку нардепа Дмитрука до втечі, але підстав для затримання не було, - ДБР

Про це повідомила радниця з комунікацій Державного бюро розслідувань Тетяна Сапʼян в етері телемарафону.

Вона зазначила, що законні підстави для затримання могла забезпечити підозра нардепу.

"ДБР і слідство вбачало ознаки підготовки до організації можливої втечі, але у слідства не було законних підстав, щоб убезпечити і двести цей план втечі до провалу. Якби була підозра – були б законні підстави. Не було підозри – не було законних підстав", - сказала Сапʼян.

Радниця з комунікацій нагадала, що підозру нардепу може оголосити лише генеральний прокурор, однак це сталося вже після втечі Дмитрука.

Також Сапʼян прокоментувала відео, на якому зафіксували, що фігурант ймовірно перебував у торговельному центрі Великої Британії. За її словами, слідчі ДБР звернулися до колег у державі, щоб дізнатися, чи перебуває Дмитрук у Британії.

Наразі місцезнаходження народного депутата встановлюється.

Примітка: відповідно до ст. 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.

Про справу Артема Дмитрука