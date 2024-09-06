Слідчі знали про підготовку нардепа Дмитрука до втечі, але підстав для затримання не було, - ДБР
Слідчі Державного бюро розслідувань знали про підготовку народного депутата Артема Дмитрука до виїзду за кордон, але в них не було законних підстав, щоб затримати його
Про це повідомила радниця з комунікацій Державного бюро розслідувань Тетяна Сапʼян в етері телемарафону.
Вона зазначила, що законні підстави для затримання могла забезпечити підозра нардепу.
"ДБР і слідство вбачало ознаки підготовки до організації можливої втечі, але у слідства не було законних підстав, щоб убезпечити і двести цей план втечі до провалу. Якби була підозра – були б законні підстави. Не було підозри – не було законних підстав", - сказала Сапʼян.
Радниця з комунікацій нагадала, що підозру нардепу може оголосити лише генеральний прокурор, однак це сталося вже після втечі Дмитрука.
Також Сапʼян прокоментувала відео, на якому зафіксували, що фігурант ймовірно перебував у торговельному центрі Великої Британії. За її словами, слідчі ДБР звернулися до колег у державі, щоб дізнатися, чи перебуває Дмитрук у Британії.
Наразі місцезнаходження народного депутата встановлюється.
Примітка: відповідно до ст. 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.
Про справу Артема Дмитрука
Народний депутат України Артем Дмитрук, відомий лобіюванням інтересів Московського патріархату в парламенті, 24 серпня опублікував низку дописів про підготовку його затримання. Того ж дня він незаконно виїхав до Молдови. Уже після цього, 25 серпня, йому оголосили підозру.
Згодом Дмитрук заявив, що його сім'ю переслідували та намагались викрасти з готелю у Європі.
Голова Верховної Ради Руслан Стефанчук прокоментував незаконний виїзд за кордон Дмитрука та заявив, що за результатами розслідування будуть ухвалені рішення, зокрема, й у парламенті.
Міністр внутрішніх справ Молдови Адріан Ефрос заявив, що народний депутат не заявляв, що він є посадовцем Верховної Ради – він виїхав як звичайний громадянин.
2 вересня правоохоронці повідомили, що встановили, як Дмитрук виїхав за кордон - перетнув кордон України в районі пунктів пропуску "Павлівка". Того ж дня hromadske повідомляло, що народного депутата помітили в торговому центрі в Лондоні.
4 вересня Київський районний суд Одеси відправив під варту одного з підозрюваних в організації незаконного переправлення народного депутата Артема Дмитрука через кордон. Він може внести заставу у 5 млн грн.
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