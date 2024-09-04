Втеча нардепа Дмитрука з України: суд арештував одного з підозрюваних в організації схеми
Київський районний суд Одеси відправив під варту одного з підозрюваних в організації незаконного переправлення народного депутата Артема Дмитрука через кордон. Він може внести заставу у 5 млн грн
Про це повідомило Державне бюро розслідувань.
Правоохоронці не називають ім'я народного депутата, проте з деталей справи зрозуміло, що йдеться про Артема Дмитрука.
У ДБР нагадали, що 23 серпня Дмитрук, якого підозрюють у нападах на громадян, незаконно перетнув кордон України з Молдовою в районі пункту пропуску "Павлівка". За даними слідства, йому допомогли троє подільників.
Їм наразі повідомлено про підозру в сприянні незаконному переправленню осіб через державний кордон України (ч. 2 ст. 332 КК України). Двоє, у тому числі організатор, втекли за межі України, одного було затримано.
Останній, за словами правоохоронців, контролював та інформував спільників про наявність патрулів поблизу прикордонного пункту, де відбувалась втеча. Санкція статті передбачає покарання до 7 років позбавлення волі.
Примітка: відповідно до ст. 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.
Про справу Артема Дмитрука
Народний депутат України Артем Дмитрук, відомий лобіюванням інтересів Московського патріархату в парламенті, 24 серпня опублікував низку дописів про підготовку його затримання. Того ж дня він незаконно виїхав до Молдови. Уже після цього, 25 серпня, йому оголосили підозру.
Згодом Дмитрук заявив, що його сім'ю переслідували та намагались викрасти з готелю у Європі.
Голова Верховної Ради Руслан Стефанчук прокоментував незаконний виїзд за кордон Дмитрука та заявив, що за результатами розслідування будуть ухвалені рішення, зокрема, й у парламенті.
Міністр внутрішніх справ Молдови Адріан Ефрос заявив, що народний депутат не заявляв, що він є посадовцем Верховної Ради – він виїхав як звичайний громадянин.
2 вересня правоохоронці повідомили, що встановили, як Дмитрук виїхав за кордон - перетнув кордон України в районі пунктів пропуску "Павлівка". Того ж дня hromadske повідомляло, що народного депутата помітили в торговому центрі в Лондоні.
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