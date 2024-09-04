Втеча нардепа Дмитрука з України: суд арештував одного з підозрюваних в організації схеми

Про це повідомило Державне бюро розслідувань.

Правоохоронці не називають ім'я народного депутата, проте з деталей справи зрозуміло, що йдеться про Артема Дмитрука.

У ДБР нагадали, що 23 серпня Дмитрук, якого підозрюють у нападах на громадян, незаконно перетнув кордон України з Молдовою в районі пункту пропуску "Павлівка". За даними слідства, йому допомогли троє подільників.

Їм наразі повідомлено про підозру в сприянні незаконному переправленню осіб через державний кордон України (ч. 2 ст. 332 КК України). Двоє, у тому числі організатор, втекли за межі України, одного було затримано.

Останній, за словами правоохоронців, контролював та інформував спільників про наявність патрулів поблизу прикордонного пункту, де відбувалась втеча. Санкція статті передбачає покарання до 7 років позбавлення волі.

Примітка: відповідно до ст. 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.

Про справу Артема Дмитрука