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Спікерка ради федерації РФ Валентина Матвієнко отримала чергову підозру від СБУ

24 травня, 2024 п'ятниця
13:18
Кримінал Валентина Матвієнко

Служба безпеки повідомила про підозру спікерці ради федерації РФ Валентині Матвієнко. Вона входить до найближчого кола соратників лідера Кремля Володимира Путіна

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Про це повідомляє СБУ.

Зазначається, що Матвієнко санкціонувала повномасштабне вторгнення Росії в Україну. Для цього вона підписала рішення верхньої палати російського парламенту про введення військ на територію України.

Крім того, посадовиця погодила ратифікацію угод щодо так званого приєднання тимчасово окупованих частин Донецької, Луганської, Херсонської та Запорізької областей до складу Росії.

"Наразі встановлено, що Матвієнко координує поширення кремлівського режиму на цих територіях України під виглядом їхньої інтеграції в "законодавче поле" Росії. Також вона продовжує публічно поширювати фейки про Сили оборони нашої держави та ситуацію на фронті", - йдеться у повідомленні.

Слідчі Служби безпеки заочно повідомили Матвієнко про підозру за двома статтями Кримінального кодексу України:

  • ч. 3 ст. 110 (посягання на територіальну цілісність і недоторканність України);
  • ч. 3 ст. 436-2 (виправдовування, визнання правомірною збройної агресії рф проти України, глорифікація її учасників).

Раніше Матвієнко отримала заочну підозру ще за двома статтями Кримінального кодексу України. Серед яких – підбурення до розв’язання та ведення агресивної війни.

Застереження: відповідно до ст. 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.

  • У березні 2023 року Матвієнко запустила пропагандистський наратив, який просуває ідею про "сатанізм в Україні". Так вона прокоментувала виселення служителів московського патріархату з Києво-Печерської лаври. Різко активізувались кремлівські рупори, а також пропагандисти.
Теги:
Україна
Росія
СБУ
Війна з Росією
пропаганда
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