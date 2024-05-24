Спікерка ради федерації РФ Валентина Матвієнко отримала чергову підозру від СБУ

Про це повідомляє СБУ.

Зазначається, що Матвієнко санкціонувала повномасштабне вторгнення Росії в Україну. Для цього вона підписала рішення верхньої палати російського парламенту про введення військ на територію України.

Крім того, посадовиця погодила ратифікацію угод щодо так званого приєднання тимчасово окупованих частин Донецької, Луганської, Херсонської та Запорізької областей до складу Росії.

"Наразі встановлено, що Матвієнко координує поширення кремлівського режиму на цих територіях України під виглядом їхньої інтеграції в "законодавче поле" Росії. Також вона продовжує публічно поширювати фейки про Сили оборони нашої держави та ситуацію на фронті", - йдеться у повідомленні.

Слідчі Служби безпеки заочно повідомили Матвієнко про підозру за двома статтями Кримінального кодексу України:

ч. 3 ст. 110 (посягання на територіальну цілісність і недоторканність України);

ч. 3 ст. 436-2 (виправдовування, визнання правомірною збройної агресії рф проти України, глорифікація її учасників).

Раніше Матвієнко отримала заочну підозру ще за двома статтями Кримінального кодексу України. Серед яких – підбурення до розв’язання та ведення агресивної війни.

Застереження: відповідно до ст. 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.