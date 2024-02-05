Суд ухвалив вирок двом російським агентам, які шпигували за ЗСУ та "зливали" їхні позиції

Про це повідомляють пресслужби Офісу генпрокурора та Служби безпеки України.

Затримати зловмисників контррозвідникам СБУ вдалося у серпні 2022 року під час спецоперації у фронтовому регіоні.

Серед засуджених - мешканка Чугуївського району, яка дистанційно передавала розвіддані окупантам через свого чоловіка - експосадовця розформованої міліції, який у 2014 році виїхав на тимчасово окуповану територію на сході України.

Зазначається, що там він приєднався до лав терористичних угруповань так званої "ЛНР", де згодом став "зв’язковим" головного управління генштабу збройних сил Росії.

Фото: Служба безпеки України

Жінка, яка залишилась на Харківщині, залучила до розвідувально-підривної діяльності свого односельця - працівника енергогенеруючої компанії.

Тож під виглядом перевірки електропостачання він отримував доступ до "потрібних" об’єктів для збору розвідданих про місця базування Сил оборони.

Фото: Служба безпеки України

Отримані відомості зрадник передавав своїй спільниці, а вона вже переправляла відповідні "звіти" російському ГРУ. Для комунікації використовували анонімні чати в популярному месенджері.

Також у Офісі генпрокурора повідомляють, що засуджена отримала додаткове завдання від представника РФ зібрати детальну інформацію про співробітників СБУ, які дислокуються у Чугуївському районі.

Виконати це доручення вона не встигла. Правоохоронці затримали жінку та її спільника.

Суд визнав обох зловмисників винними за ч. 2 ст. 28 та ч. 2 ст. 111 Кримінального кодексу України (державна зрада, вчинена в умовах воєнного стану).