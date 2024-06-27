У Казахстані заявили, що не видадуть Україні підозрюваних у нападі на опозиціонера Садикова

Про це інформує казахська служба Радіо Свобода, посилаючись на слова голови сенату Казахстану Маулена Ашимбаєва.

За його словами, Казахстан не видасть Україні підозрюваного в замаху на вбивство Айдоса Садикова, оскільки країна послуговується правилом не видавати своїх громадян іншим державам.

Ашимбаєв також заявив, що заяви про те, що Казахстан зацікавлений в усуненні опозиціонера не відповідають реальності та є провокаціями.

"Будь-які заяви про те, що Казахстан був зацікавлений, якісь наші державні органи були зацікавлені - це все провокації та інсинуації, які не відповідають дійсності", - сказав він.

Політик додав, що генеральна прокуратура Казахстану долучилася до розслідування і перебуває на зв'язку зі своїми колегами в українському відомстві.

Що передувало

18 червня у Шевченківському районі Києва невідомий вистрілив у казахстанського опозиціонера Айдоса Садикова і втік. Потерпілий перебуває в реанімації у важкому стані.Дружина Садикова заявила, що замовником нападу може бути президент Казахстану Касим-Жомарт Токаєв.

Сам Токаєв доручив направити офіційні запити українській стороні щодо нападу. У разі потреби казахстанські офіційні органи готові долучитися до розслідування.

Підозрювані у замаху на казахського опозиціонера Айдоса Садикова після скоєння злочину втекли до Молдови. Їх оголосили в міжнародний розшук. Пізніше підозрюваний Алтай Жаканбаєв самостійно звернувся до правоохоронців у Казахстані.

Згодом в Офісі генерального прокурора заявили, що проситимуть про екстрадицію з Казахстану підозрюваних у замаху на Садикова.