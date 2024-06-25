Україна готує запит на екстрадицію з Казахстану підозрюваних у нападі на опозиціонера Садикова
Офіс генерального прокурора проситиме про екстрадицію з Казахстану підозрюваних у замаху на казахського опозиціонера Айдоса Садикова
Про це в прокуратурі повідомили на запит Радіо Свобода.
"Офіс генерального прокурора готує пакет документів для звернення до компетентних органів Республіки Казахстан про екстрадицію двох осіб, яких підозрюють в особливо тяжкому злочині", - йдеться у повідомленні.
Двом чоловікам, Алтаю Жаканбаєву та Мейраму Каратаєву, раніше повідомили про підозру у замаху на умисне вбивство, вчиненому на замовлення та за попередньою змовою групою осіб. Їх було оголошено у міжнародний розшук.
Що передувало
18 червня у Шевченківському районі Києва невідомий вистрілив у казахстанського опозиціонера Айдоса Садикова і втік. Потерпілий перебуває в реанімації у важкому стані.Дружина Садикова заявила, що замовником нападу може бути президент Казахстану Касим-Жомарт Токаєв.
Сам Токаєв доручив направити офіційні запити українській стороні щодо нападу. У разі потреби казахстанські офіційні органи готові підключитися до розслідування.
Підозрювані у замаху на казахського опозиціонера Айдоса Садикова після скоєння злочину втекли до Молдови. Їх оголосили в міжнародний розшук. Пізніше підозрюваний Алтай Жаканбаєв самостійно звернувся до правоохоронців у Казахстані.
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