Україна готує запит на екстрадицію з Казахстану підозрюваних у нападі на опозиціонера Садикова

Про це в прокуратурі повідомили на запит Радіо Свобода.

"Офіс генерального прокурора готує пакет документів для звернення до компетентних органів Республіки Казахстан про екстрадицію двох осіб, яких підозрюють в особливо тяжкому злочині", - йдеться у повідомленні.

Двом чоловікам, Алтаю Жаканбаєву та Мейраму Каратаєву, раніше повідомили про підозру у замаху на умисне вбивство, вчиненому на замовлення та за попередньою змовою групою осіб. Їх було оголошено у міжнародний розшук.

Що передувало

18 червня у Шевченківському районі Києва невідомий вистрілив у казахстанського опозиціонера Айдоса Садикова і втік. Потерпілий перебуває в реанімації у важкому стані.Дружина Садикова заявила, що замовником нападу може бути президент Казахстану Касим-Жомарт Токаєв.

Сам Токаєв доручив направити офіційні запити українській стороні щодо нападу. У разі потреби казахстанські офіційні органи готові підключитися до розслідування.

Підозрювані у замаху на казахського опозиціонера Айдоса Садикова після скоєння злочину втекли до Молдови. Їх оголосили в міжнародний розшук. Пізніше підозрюваний Алтай Жаканбаєв самостійно звернувся до правоохоронців у Казахстані.