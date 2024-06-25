Головна English Еспресо.Захід
Espreso.tv
ua en
Головна
English Еспресо.Захід
Війна з Росією: хроніка
Пояснюємо
Головна Кримінал Україна готує запит на екстрадицію з Казахстану підозрюваних у нападі на опозиціонера Садикова

Україна готує запит на екстрадицію з Казахстану підозрюваних у нападі на опозиціонера Садикова

25 червня, 2024 вiвторок
15:40
Кримінал Айдос Садиков

Офіс генерального прокурора проситиме про екстрадицію з Казахстану підозрюваних у замаху на казахського опозиціонера Айдоса Садикова

Зміст

Про це в прокуратурі повідомили на запит Радіо Свобода.

"Офіс генерального прокурора готує пакет документів для звернення до компетентних органів Республіки Казахстан про екстрадицію двох осіб, яких підозрюють в особливо тяжкому злочині", - йдеться у повідомленні. 

Двом чоловікам, Алтаю Жаканбаєву та Мейраму Каратаєву, раніше повідомили про підозру у замаху на умисне вбивство, вчиненому на замовлення та за попередньою змовою групою осіб. Їх було оголошено у міжнародний розшук. 

Що передувало

18 червня у Шевченківському районі Києва невідомий вистрілив у казахстанського опозиціонера Айдоса Садикова і втік. Потерпілий перебуває в реанімації у важкому стані.Дружина Садикова заявила, що замовником нападу може бути президент Казахстану Касим-Жомарт Токаєв. 

Сам Токаєв доручив направити офіційні запити українській стороні щодо нападу. У разі потреби казахстанські офіційні органи готові підключитися до розслідування.

Підозрювані у замаху на казахського опозиціонера Айдоса Садикова після скоєння злочину втекли до Молдови. Їх оголосили в міжнародний розшук. Пізніше підозрюваний Алтай Жаканбаєв самостійно звернувся до правоохоронців у Казахстані.

Теги:
Суспільство
Україна
Казахстан
Читайте також:
електроенергія
24 червня, 2024 понедiлок
"Треба починати просто зараз": в Укренерго назвали спосіб урятувати енергосистему України
путін
22 червня, 2024 субота
Путін озвучив свій ультиматум передусім для американців: Фейгін про конфіденційні консультації між Вашингтоном і Москвою
Юрій Федоренко
Автор Артем Лагутенко
24 червня, 2024 понедiлок
Командир батальйону "Ахіллес" Юрій Федоренко: "Ситуація стабілізована" на фронті означає, що ми потребуємо в три рази більше ресурсу і не час розслаблятися
Київ
+25°C
  • Київ
  • Львів
  • Вінниця
  • Дніпро
  • Донецьк
  • Житомир
  • Запоріжжя
  • Івано-Франківськ
  • Кропивницкий
  • Луганськ
  • Луцьк
  • Миколаїв
  • Одеса
  • Полтава
  • Рівне
  • Суми
  • Сімферополь
  • Тернопіль
  • Ужгород
  • Харків
  • Херсон
  • Хмельницький
  • Черкаси
  • Чернівці
  • Чернигів
  • USD 40.45
    Купівля 40.45
    Продаж 40.94
  • EUR
    Купівля 43.38
    Продаж 44.13
e-live
  • Актуальне
  • Важливе
2024, вiвторок
25 червня
15:51
З п'ятьох населених пунктів Донеччини примусово евакуюватимуть сім'ї з дітьми
15:46
Привласнив гроші, які дружина безвісти зниклого військового забула у таксі: водієві оголосили підозру
15:43
Оновлено
Микола Тищенко, суд
Нардеп Тищенко прибув до суду: йому обирають запобіжний захід
15:37
грузія
Грузинська опозиція об'єднується, щоб протистояти владній партії "Грузинська мрія" на загальнонаціональних виборах
15:29
валідатор, квиток
У Києві проїзд у громадському транспорті для школярів буде платним упродовж двох місяців
15:12
Вступна кампанія-2024
Вступ 2024: МОН запустило гарячу лінію та чат-бот для консультацій
15:03
Інфографіка
долар євро валюта обмін
Курс валют на 25 червня: скільки коштують долар і євро
14:59
Україна ЄС
ЄС почав перемовини про вступ з Україною та Молдовою. Зеленський прокоментував
14:57
ЗСУ
Ворог активізувався на Лиманському, Краматорському напрямках та в районі Торецька, - Генштаб
14:25
Вихваляли армію РФ, виправдовували злочини, закликали захопити Україну: СБУ викрила мережу ворожих агітаторів
14:22
Європейський суд з прав людини (ЄСПЛ) у Страсбурзі
Викрадення, тортури, дискримінація: ЄСПЛ визнав порушення Росією прав українців у Криму
14:15
Шойґу і Герасімов
Міжнародний кримінальний суд видав ордер на арешт Шойгу та Герасимова
14:02
OPINION
Володимир Ар'єв
Як удосконалити Резерв+
14:00
На фото українські біженці у Франції
Право на роботу, освіту, меддопомогу: Рада ЄС продовжила українським біженцям тимчасовий захист до березня 2026 року
13:55
Конгрес США
США планують виділити Україні новий пакет допомоги на $150 млн, - AP
13:40
війсьовий вишкіл львіських школярів у Карпатах
Студенти-чоловіки муситимуть пройти базову військову підготовку, за відмову відраховуватимуть, - постанова уряду
13:32
Ілюстративне фото
Кличко розповів, на якому етапі перебуває ремонт між станціями метро "Деміївська" та "Либідська"
13:29
закордонний паспорт
Японія послабила візові вимоги для українців
13:10
Данія
Данія виділить понад $21 млн для наближення України та Молдови до членства в ЄС
13:08
Україна ЄС
"Україна не стане членом ЄС, це все театр": фейки й маніпуляції іноземних ЗМІ за 25 червня
12:53
Китайський космічний зонд повернувся з рідкісними каменями Місяця
Китайський місячний зонд Chang'e-6 повернувся на Землю з першими в історії зразками зі зворотного боку Місяця
12:46
За кошти Бельгії: в Україні обрали першу школу для архітектурної трансформації
12:42
літо
Переважно сухо, в кількох регіонах - дощ: Наталка Діденко про погоду в Україні 26 червня
12:22
Ілюстративне фото
Росіяни вдарили по Торецьку та Золотій Ниві: загинула жінка, 4 поранених
12:13
Джамала
Місяць від народження: Джамала вперше показала фото свого сина
12:05
OPINION
Борис Бабін
Росіяни використовують курортників як живий щит
11:56
На фото: Постер фільму "Я, "Побєда" і Берлін"
У Варшаві на кінофестивалі покажуть 4 українські стрічки і блок короткометражок
11:52
американські системи ППО Patriot
Україна отримала другу партію ракет для Patriot і танки Leopard від Іспанії, - ЗМІ
11:40
Ексклюзив
гроші
Понад 40% економіки України знаходиться в тіні, - член Економічного дискусійного клубу Пендзин
11:16
електроенергія, відключення
Укренерго збільшило обсяг обмежень на другу половину дня 25 червня
11:13
На Одещині затримали 47 військовозобов'язаних, які намагалися втекти з України
11:10
Огляд
світ, міжнародний огляд
Що кажуть західні ЗМІ про звільнення Содоля та чого варто очікувати від перших дебатів Байдена й Трампа. Акценти світових ЗМІ 25 червня
10:53
ГУР уразило ворожий польовий склад боєприпасів у Воронезькій області
ГУР вразило ворожий склад боєприпасів у Воронезькій області
10:47
обстріл
Росіяни ударили КАБом по житловому сектору Харкова, пошкоджено багатоквартирні будинки
10:32
КНДР відправила чергову партію повітряних куль зі сміттям до Південної Кореї
КНДР відправила чергову партію повітряних куль зі сміттям до Південної Кореї. Сеул виявив в них паразитів
10:20
Ексклюзив
ДБР повідомило Тищенку про підозру через події в Дніпрі
"Можу тільки вітати роботу ДБР": нардепка Кравчук про оголошення підозри Тищенку
10:15
росія іран
РФ планує підписати договір про співпрацю з Іраном, - МЗС Росії
10:06
Хезбола, Ліван
США попередили "Хезболлу", що не відмовлятимуть Ізраїль від нападу на Ліван, - Politico
10:04
OPINION
Павло Вернівський
Путін ставить на виснажливу війну
10:00
День митника України
25 червня: яке професійне свято відзначають в Україні
Більше новин
Про нас

Передрук та інше використання матеріалів, що розміщені на сайті дозволяється за умови посилання на espreso.tv. Інтернет-видання можуть використовувати матеріали сайту, розміщувати відео за умови гіперпосилання на espreso.tv. Заборонено передрук та використання матеріалів, у яких міститься посилання на агентства Iнтерфакс-Україна, УНIАН, Reuters, Associated Press. Матеріали позначені міткою "Реклама", "Новини компаній", "Пресреліз", "PR", "Партнерський матеріал" публікуються на правах реклами, з питань реклами звертайтесь за адресою [email protected]. Курси валют надані kurs.com.ua


  • © 2024 ESPRESO.TV