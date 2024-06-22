Генпрокуратура Казахстану каже, що їм здався один з учасників скоєного в Києві замаху на опозиційного журналіста Садикова

Про це повідомляє Генпрокуратура Казахстану.

"Правоохоронні органи України, проявляючи оперативність і професіоналізм, у найкоротші терміни встановили осіб, які вчинили цей злочин", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що Жаканбаєв самостійно звернувся до органів внутрішніх справ Казахстану, де його допитали за обставинами справи. Цього ж дня його затримали за підозрою у скоєнні цього злочину.

Для встановлення місцезнаходження другого підозрюваного Мейрама Каратаєва проводяться оперативно-розшукові заходи.

Що передувало

У вівторок, 18 червня, у Шевченківському районі Києва невідомий вистрілив у казахстанського опозиціонера Айдоса Садикова і втік. Потерпілий перебуває в реанімації у важкому стані.

Дружина Садикова заявила, що замовником нападу може бути президент Казахстану Касим-Жомарт Токаєв.

Сам Токаєв доручив направити офіційні запити українській стороні щодо нападу. У разі потреби казахстанські офіційні органи готові підключитися до розслідування.

Підозрювані у замаху на казахського опозиціонера Айдоса Садикова після скоєння злочину втекли до Молдови. Їх оголосили в міжнародний розшук.