Генпрокуратура Казахстану каже, що їм здався один з учасників скоєного в Києві замаху на опозиційного журналіста Садикова
У п'ятницю, 21 червня, підозрюваний у замаху на казахського опозиціонера Айдоса Садикова Алтай Жаканбаєв самостійно звернувся до правоохоронців у Казахстані
Про це повідомляє Генпрокуратура Казахстану.
"Правоохоронні органи України, проявляючи оперативність і професіоналізм, у найкоротші терміни встановили осіб, які вчинили цей злочин", - йдеться у повідомленні.
Зазначається, що Жаканбаєв самостійно звернувся до органів внутрішніх справ Казахстану, де його допитали за обставинами справи. Цього ж дня його затримали за підозрою у скоєнні цього злочину.
Для встановлення місцезнаходження другого підозрюваного Мейрама Каратаєва проводяться оперативно-розшукові заходи.
Що передувало
У вівторок, 18 червня, у Шевченківському районі Києва невідомий вистрілив у казахстанського опозиціонера Айдоса Садикова і втік. Потерпілий перебуває в реанімації у важкому стані.
Дружина Садикова заявила, що замовником нападу може бути президент Казахстану Касим-Жомарт Токаєв.
Сам Токаєв доручив направити офіційні запити українській стороні щодо нападу. У разі потреби казахстанські офіційні органи готові підключитися до розслідування.
Підозрювані у замаху на казахського опозиціонера Айдоса Садикова після скоєння злочину втекли до Молдови. Їх оголосили в міжнародний розшук.
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