У Харкові затримали жінку, яка збирала матеріали для сюжетів ток-шоу Скабєєвої та Соловйова
Служба безпеки України затримала у Харкові жінку, яка працювала на прокремлівські ЗМІ: вона допомагала їм виправдовувати війну РФ проти України
Про це інформує СБУ.
За даними слідства, жінка була залучена до підготовки тез, які використовували центральні російські телеканали, зокрема щодо ракетно-бомбових ударів РФ по критичній інфраструктурі Харкова. Крім того, вона готувала інформаційні довідки про окупантів, які мали їх героїзувати та заперечити воєнні злочини. Надалі створені нею повідомлення "розганяли", серед іншого, у ток-шоу Скабєєвої та Соловйова.
"За даними слідства, колаборантка працювала на кремлівські медіа через "посередника". Ним виявився російський "воєнкор", який координував свої дії з воєнною розвідкою РФ. Раніше фігурантка вийшла на нього через соцмережу "ВКонтакте" і запропонувала свою допомогу у війні проти України. Після отримання відомостей російський "воєнкор" передавав їх модераторам центральних телеканалів РФ або сам виступав в ефірах із тезами своєї поплічниці", - йдеться у повідомленні.
Під час обшуків у жінки вилучили телефон з доказами її підривної діяльності на користь РФ. Їй оголосили підозру за ч. 6 ст. 111-1 КК України (колабораційна діяльність), ч. 1 та ч. 3 ст. 436-2 КК України (виправдовування, визнання правомірною, заперечення збройної агресії рф проти України, глорифікація її учасників). Зараз жінка перебуває під вартою, їй загрожує до 12 років ув'язнення.
Примітка: відповідно до ст. 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.
- Раніше прокурори в суді довели вину народної артистки України Ружени Рубльової у колабораційній діяльності. Її заочно засудили до 10 років ув’язнення.
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