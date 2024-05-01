У Харкові затримали жінку, яка збирала матеріали для сюжетів ток-шоу Скабєєвої та Соловйова

Про це інформує СБУ.

За даними слідства, жінка була залучена до підготовки тез, які використовували центральні російські телеканали, зокрема щодо ракетно-бомбових ударів РФ по критичній інфраструктурі Харкова. Крім того, вона готувала інформаційні довідки про окупантів, які мали їх героїзувати та заперечити воєнні злочини. Надалі створені нею повідомлення "розганяли", серед іншого, у ток-шоу Скабєєвої та Соловйова.

"За даними слідства, колаборантка працювала на кремлівські медіа через "посередника". Ним виявився російський "воєнкор", який координував свої дії з воєнною розвідкою РФ. Раніше фігурантка вийшла на нього через соцмережу "ВКонтакте" і запропонувала свою допомогу у війні проти України. Після отримання відомостей російський "воєнкор" передавав їх модераторам центральних телеканалів РФ або сам виступав в ефірах із тезами своєї поплічниці", - йдеться у повідомленні.

Під час обшуків у жінки вилучили телефон з доказами її підривної діяльності на користь РФ. Їй оголосили підозру за ч. 6 ст. 111-1 КК України (колабораційна діяльність), ч. 1 та ч. 3 ст. 436-2 КК України (виправдовування, визнання правомірною, заперечення збройної агресії рф проти України, глорифікація її учасників). Зараз жінка перебуває під вартою, їй загрожує до 12 років ув'язнення.

Примітка: відповідно до ст. 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.