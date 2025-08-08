Учасник агентурної групи ФСБ, яка шпигувала на Краматорському напрямку, отримав 15 років вʼязниці

Про це повідомляє Служба безпеки України у telegram-каналі.

Перший учасник агентурної групи ФСБ, нейтралізованої на Донеччині, отримав 15 років ув'язнення з конфіскацією майна. У січні контррозвідка СБУ затримала цього та ще одного російського агента, які стежили за позиціями Сил оборони на Краматорському напрямку. Отримані розвіддані окупанти планували використати для наступу, залучаючи авіабомби, дрони та артилерію.

"Наразі засуджено учасника ворожої групи, яким виявився завербований ФСБ місцевий безробітний. Щоб залучити чоловіка до співпраці, окупанти підключили його сестру, яка на початку повномасштабної війни виїхала до РФ і пішла на співпрацю з агресором", - йдеться у повідомленні.

Читайте також: Коригував російські удари по Миколаєву й Одесі: експравоохоронця засудили до 10 років тюрми

Для вербування другої учасниці ворожого осередку ФСБ залучила жінку - давню знайому засудженого. Вона виконувала роль зв'язкової між агентами та їхнім російським куратором. Під час обшуків у зловмисників вилучили телефони з анонімними чатами, через які вони отримували завдання від ФСБ.

Суд визнав чоловіка винним за ч. 2 ст. 111 ККУ (державна зрада, вчинена в умовах воєнного стану). Матеріали кримінального провадження щодо його спільниці перебувають на розгляді у суді.