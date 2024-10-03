Українські правоохоронці оголосили підозру власнику компанії з РФ, що виготовляє БПЛА "Ланцет" та Zala

Про це повідомляє Служба безпеки України та Офіс генпрокурора.

За даними слідства, Захаров є власником, головним конструктором та керівником компаній Zala Aero Group, яка займається розробкою безпілотних систем, що використовують у війні проти України.

"На сьогодні це підприємство, що базується в Іжевську, є одним з найбільших виробників бойових дронів для військових формувань країни-агресора. Серед основних зразків безпілотних літальних апаратів компанії Захарова - дрони типу "Ланцет", а також новітні розвідувальні безпілотники ZALA Z-16 та ZALA Z-20", - йдеться у повідомленні.

За даними слідства, з початку повномасштабного вторгнення підприємство фігуранта виготовило майже 5 тис. БПЛА. Правоохоронці кажуть, що здебільшого ворог використовує "Ланцети" для прямих атак по українській бронетехніці, а дрони ZALA - для пошуку потенційних цілей та коригуванні по них вогню.

На підставі отриманих доказів слідчі Служби безпеки повідомили Захарову про підозру за ч. 5 ст. 27, ч. 2 ст. 28, ч. 2 ст. 437 ККУ (пособництво у веденні агресивної війни, вчинене за попередньою змовою групою осіб).

Оскільки фігурант перебуває на території РФ, наразі тривають комплексні заходи для притягнення його до відповідальності за злочини проти України.

Примітка: відповідно до ст. 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.