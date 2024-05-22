Утік до РФ і поширює роспропаганду: СБУ оголосила підозру продюсеру Юрію Бардашу
Служба безпеки повідомила про підозру продюсеру та музиканту Юрію Бардашу. На початку повномасштабного вторгнення він утік до РФ, де поширює ворожу пропаганду
Про це повідомляє пресцентр СБУ.
Зазначається, що Бардаш регулярно публікує антиукраїнські дописи на сторінках власного Telegram-каналу із загальною аудиторією майже 50 тисяч користувачів. Там він закликає до захоплення Києва та Харкова.
Також підозрюваний регулярно повторює тези російської пропаганди.
"Не асоціюючи себе з Україною, він отримав паспорт держави-агресора та цинічно похизувався цим у соціальних мережах", - пише Офіс генпрокурора.
На підставі зібраних доказів слідчі Служби безпеки заочно повідомили Бардашу про підозру за чотирма статтями Кримінального кодексу України:
- ч. 2 ст. 109 (публічні заклики до насильницької зміни конституційного ладу, а також розповсюдження матеріалів із закликами до вчинення таких дій);
- чч. 1, 2 ст. 110 (розповсюдження матеріалів із закликами до зміни меж території на порушення порядку, встановленого Конституцією України);
- ст. 436 (пропаганда війни);
- ч. 1, ч. 3 ст. 436-2 (виправдовування, визнання правомірною, заперечення збройної агресії рф проти України, глорифікація її учасників).
У січні Юрій Бардаш похизувався російським паспортом на тлі портрета Володимира Путіна.
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