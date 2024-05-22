Утік до РФ і поширює роспропаганду: СБУ оголосила підозру продюсеру Юрію Бардашу

Про це повідомляє пресцентр СБУ.

Зазначається, що Бардаш регулярно публікує антиукраїнські дописи на сторінках власного Telegram-каналу із загальною аудиторією майже 50 тисяч користувачів. Там він закликає до захоплення Києва та Харкова.

Також підозрюваний регулярно повторює тези російської пропаганди.

"Не асоціюючи себе з Україною, він отримав паспорт держави-агресора та цинічно похизувався цим у соціальних мережах", - пише Офіс генпрокурора.

На підставі зібраних доказів слідчі Служби безпеки заочно повідомили Бардашу про підозру за чотирма статтями Кримінального кодексу України:

ч. 2 ст. 109 (публічні заклики до насильницької зміни конституційного ладу, а також розповсюдження матеріалів із закликами до вчинення таких дій);

чч. 1, 2 ст. 110 (розповсюдження матеріалів із закликами до зміни меж території на порушення порядку, встановленого Конституцією України);

ст. 436 (пропаганда війни);

ч. 1, ч. 3 ст. 436-2 (виправдовування, визнання правомірною, заперечення збройної агресії рф проти України, глорифікація її учасників).

У січні Юрій Бардаш похизувався російським паспортом на тлі портрета Володимира Путіна.