В Одесі автівка на блокпосту збила двох військовослужбовців ТЦК

Про це повідомляє пресслужба Одеського ТЦК та СП.

У пресслужбі ТЦК наголосили, що водій, який збив двох воїнів, поводився агресивно. За свідченнями, він на значну відстань "протягнув" військовослужбовців на капоті.

Відомо, що один з військових отримав травму голову. Обидвом воїнам надали медичну допомогу, а невідомого водія вже розшукує поліція.

"Керівництво Одеського обласного територіального центру комплектування та соціальної підтримки контролює дану ситуацію. Особи, які здійснюють протиправні дії щодо українських військових, будуть притягнуті до відповідальності відповідно до законодавства України", - йдеться у повідомленні.