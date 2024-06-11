В Одесі сталась бійка між працівниками ТЦК і медиками зі швидкої
У вівторок, 11 травня, в Одесі сталась бійка між медиками зі швидкої допомоги та працівниками ТЦК і СП, розпочато кримінальне провадження
Про це повідомляє офіційний сайт спеціалізованої прокуратури у сфері оборони Південного регіону.
Кримінальне провадження відкрили за фактом правопорушення, передбаченого частиною 4 статті 296 КК України, (хуліганство).
Бійка сталась між працівниками Київського РТЦК та СП міста Одеси і медиками зі швидкої допомоги.
"Попередньо з’ясовано, що 11 червня 2024 року для встановлення ступеня придатності до військової служби доставлено військовозобов'язаного, який дорогою викликав собі карету швидкої медичної допомоги. Надалі між медичним працівником та представником РТЦК та СП виник конфлікт, в якому постраждали обидві сторони", - йдеться у повідомленні.
Наразі тривають слідчо-оперативні заходи, встановлюються усі обставини події.
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