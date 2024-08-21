В Одесі судитимуть посадовця ТЦК за організацію багатомільйонного механізму заробітку на ухилянтах

Про це повідомило Державне бюро розслідувань.

За даними слідства, з липня 2023 року начальник відділу несанкціоновано почав втручатися в роботу електронної бази реєстру військовозобов'язаних "Оберіг" та "відкоригував" дані щодо 138 військовозобов’язаних, фіктивно зробивши їх непридатними для військової служби.

Як зазначають правоохоронці, на цій схемі фігурант заробив щонайменше 1 млн доларів, продававши свої "послуги" від 4,5 до 7 тис. доларів.

"ДБР встановило усіх осіб, які встигли скористались схемою. Частина з них встигла виїхати за кордон. При проведенні спільних заходів ДБР зі співробітниками РТЦК та СП, ухилянти, які залишились на території України були доставлені до центру комплектування для оновлення даних", - йдеться у повідомленні.

Посадовця обвинувачують в несанкціонованому втручанні в роботу інформаційно-комунікаційних систем (ч. 3 ст. 362 КК України). Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк до 6 років.

Зазначимо, що працівники ДБР викрили посадовця Одеського центру комплектування наприкінці травня цього року.

Примітка: згідно зі статтею 62 Конституції України особа вважається невинуватою в скоєнні злочину і не може бути кримінально покарана, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.