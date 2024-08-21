В Одесі судитимуть посадовця ТЦК за організацію багатомільйонного механізму заробітку на ухилянтах
До суду скерували обвинувальний акт щодо посадовця Приморського РТЦК та СП Одеси, який організував масштабний механізм заробітку на чоловіках, охочих уникнути мобілізації
Про це повідомило Державне бюро розслідувань.
За даними слідства, з липня 2023 року начальник відділу несанкціоновано почав втручатися в роботу електронної бази реєстру військовозобов'язаних "Оберіг" та "відкоригував" дані щодо 138 військовозобов’язаних, фіктивно зробивши їх непридатними для військової служби.
Як зазначають правоохоронці, на цій схемі фігурант заробив щонайменше 1 млн доларів, продававши свої "послуги" від 4,5 до 7 тис. доларів.
"ДБР встановило усіх осіб, які встигли скористались схемою. Частина з них встигла виїхати за кордон. При проведенні спільних заходів ДБР зі співробітниками РТЦК та СП, ухилянти, які залишились на території України були доставлені до центру комплектування для оновлення даних", - йдеться у повідомленні.
Посадовця обвинувачують в несанкціонованому втручанні в роботу інформаційно-комунікаційних систем (ч. 3 ст. 362 КК України). Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк до 6 років.
Зазначимо, що працівники ДБР викрили посадовця Одеського центру комплектування наприкінці травня цього року.
Примітка: згідно зі статтею 62 Конституції України особа вважається невинуватою в скоєнні злочину і не може бути кримінально покарана, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.
- Служба безпеки та Національна поліція ліквідували ще одну масштабну схему ухилення від мобілізації, в організації якої підозрюють засновника відомої юридичної компанії з Києва.
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