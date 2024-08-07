В Україні затримали будівельника, який коригував удари російських "ланцетів" по Миколаєву
Служба безпеки України затримала 53-річного будівельника - інформатора ФСБ, який наводив на Миколаїв ворожі "ланцети"
Про це повідомляє СБУ.
Зазначено, що фігурант мав комунікацію з ворожим блогером-агентом ФСБ Сергієм Лебедєвим, який наразі переховується в тимчасово окупованому Донецьку. Через нього підозрюваний отримував вказівки від спецслужби РФ на розвідку пунктів базування ЗСУ.
Аби зробити це, будівельник обʼїжджав територію Миколаєва та прилеглу місцевість, водночас намагаючись випитати у жителів, яким виконував замовлення на ремонтні роботи, інформацію про українських військових.
Далі чоловік заносив отримані відомості на гугл-карту, позначаючи українські обʼєкти, аби відправити "звіт" ФСБ.
За координатами фігуранта росіяни готували комбіновану атаку на Миколаїв із використанням дронів-камікадзе типу "Ланцет" і крилатих ракет.
Також окупанти планували отримати від інфроматора локації ППО та мобільних вогневих груп, які охороняють місто.
Під час обшуку у фігуранта вилучили мобільний телефон із доказами його підривної діяльності на користь РФ.
"Слідчі Служби безпеки повідомили йому про підозру за ч. 3 ст. 114-2 Кримінального кодексу України (несанкціоноване поширення інформації про направлення, переміщення зброї, озброєння та бойових припасів в Україну, рух, переміщення або розміщення ЗСУ)", - резюмують у СБУ.
Чоловік перебуває під вартою, йому загрожує до 12 років за ґратами.
Примітка: відповідно до ст. 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.
Фото: СБУ
Фото: СБУ
- 18 липня стало відомо, що Служба безпеки України затримала ворожого коригувальника, який наводив російські керовані авіабомби на позиції Сил оборони на Донеччині.
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