ВАКС заочно судитиме колишнього першого заступника секретаря РНБО Гладковського

Про це поінформувала антикорупційна організація Transparency International Ukraine.



"25 червня колегія суддів ВАКС підтримала прокурора та вирішила здійснювати спеціальне судове провадження (in absentia) щодо колишнього першого заступника секретаря РНБО Олега Гладковського", - йдеться у повідомленні.

За даними слідства, Гладковський спільно з ексзаступником міністра оборони та директором департаменту Міністерства оборони завдав державі збитків на понад 17 млн грн.

Слідство вважає, що колишній перший заступник секретаря РНБО забезпечив включення до державного оборонного замовлення та подальшу закупівлю коштом державного бюджету вантажних автомобілів підвищеної прохідності МАЗ 6317 ("Богдан 6317") за завищеними цінами в дочірнього підприємства "Автоскладальний завод №2", що входить до складу ПАТ "Автомобільна компанія "Богдан Моторс".



19 жовтня 2019 року ВАКС обрав Гладковському запобіжний захід у вигляді утримання під вартою з правом внести заставу в розмірі 10,6 млн грн застави. 21 жовтня 2019 року він вийшов під заставу.



У березні 2022 року суд звернув заставу на користь ЗСУ і змінив запобіжний захід на особисте зобов'язання. Після цього обвинувачений перестав з'являтись на судових засіданнях, а за інформацією НАБУ і САП, узагалі виїхав за кордон. Відтак у квітні 2024 року його оголосили в розшук. У травні суд обрав Гладковському запобіжний захід у вигляді заочного тримання під вартою.

Примітка: Відповідно до частини першої статті 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.