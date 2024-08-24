Вбивство військового на Одещині: нападника засудили до 7 років ув'язнення
Чоловіка, який в Одеській області під час конфлікту до смерті побив військового, засудили до семи років позбавлення волі
Про це інформує Нацполіція.
Вказано, що подія трапилася у березні в Подільську. Тоді перехожі знайшли на вулиці тіло загиблого чоловіка у військовій формі зі слідами побиття. Правоохоронці з'ясували, що це був чинний військовий, який приїхав на Одещину з іншої області. За даними слідства, напередодні ввечері він він відпочивав в одному із закладів Подільська та пішов з нього разом з іншим відвідувачем.
"Оперативники територіального підрозділу поліції розшукали чоловіка, якого бачили із загиблим. Ним виявився 23-річний житель Болградщини. Чоловік розповів, що познайомився з військовим у барі, де разом вони вживали алкогольні напої та спілкувалися. Згодом вони залишили заклад і вже на вулиці між ними раптово виник конфлікт", - йдеться у повідомленні.
Вказано, що під час сварки чоловік вдарив військового кулаком у голову, а після того, як він упав, продовжив бити ногами по голові. Коли нападник побачив, що потерпілий не подає ознак життя, то втік.
Експертиза встановила, що військовий помер внаслідок отриманих черепно-мозкових травм.
Відтак чоловіку повідомили про підозру за ч. 1 ст. 115 Кримінального кодексу України - умисне вбивство. Суд визнав його винним та призначив покарання у вигляді семи років позбавлення волі.
- 8 березня на Одещині перехожі знайшли на вулиці тіло військовослужбовця: наступного дня, 9 березня, поліція затримала чоловіка, якого підозрюють у його вбивстві.
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
- Біла Церква
- USD 41.04 Купівля 41.04Продаж 41.51
- EUR Купівля 45.52Продаж 46.19
- Актуальне
- Важливе