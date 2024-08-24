Вбивство військового на Одещині: нападника засудили до 7 років ув'язнення

Про це інформує Нацполіція.

Вказано, що подія трапилася у березні в Подільську. Тоді перехожі знайшли на вулиці тіло загиблого чоловіка у військовій формі зі слідами побиття. Правоохоронці з'ясували, що це був чинний військовий, який приїхав на Одещину з іншої області. За даними слідства, напередодні ввечері він він відпочивав в одному із закладів Подільська та пішов з нього разом з іншим відвідувачем.

"Оперативники територіального підрозділу поліції розшукали чоловіка, якого бачили із загиблим. Ним виявився 23-річний житель Болградщини. Чоловік розповів, що познайомився з військовим у барі, де разом вони вживали алкогольні напої та спілкувалися. Згодом вони залишили заклад і вже на вулиці між ними раптово виник конфлікт", - йдеться у повідомленні.

Вказано, що під час сварки чоловік вдарив військового кулаком у голову, а після того, як він упав, продовжив бити ногами по голові. Коли нападник побачив, що потерпілий не подає ознак життя, то втік.

Експертиза встановила, що військовий помер внаслідок отриманих черепно-мозкових травм.

Відтак чоловіку повідомили про підозру за ч. 1 ст. 115 Кримінального кодексу України - умисне вбивство. Суд визнав його винним та призначив покарання у вигляді семи років позбавлення волі.