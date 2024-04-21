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"Ви не уявляєте, хто ми". Нацполіція звільнила свого оперативника, що погрожував відвідувачам елітного ресторану в Києві, - ЗМІ

21 квітня, 2024 неділя
19:11
Кримінал Віталій Манасян

У неділю, 21 квітня, в елітному ресторані Києва оперативник нацполіції Віталій Манасян влаштував скандал через те, що його попросили пересісти із заброньованого столика, унаслідок чого був звільнений з посади

Інцидент стався в київському ресторані "Гудвайн", повідомив голова Комітету з розвитку інфраструктури Федерації роботодавців України Максим Шкіль на своїй сторінці у Facebook. 

Чоловік, який замовив столик ресторані заздалегідь, прийшовши до закладу, з'ясував, що його місце вже було зайняте, як виявилось Віталієм Манасяном, співробітником департаменту стратегічних розслідувань Нацполіції.

За словами адміністраторів, після того, як офіціантки закладу намагались пояснити йому, що столик був зарезервований іншою людиною, чоловік, нецензурно висловившись заявив, що він має намір продовжувати тут сидіти.

"Після того, як з даним "гостем" ресторану переговорили, він почав розповідати, що не встане та окреслив перспективу, що зі мною буде. Коли люди за сусіднім столом почали критично обговорювати поведінку цього відвідувача, дівчина, яка сиділа з ним, каже: "Вы даже не представляете, кто мы". Розмова закінчилась тим, що нам всім було змальовано наше майбутнє і пара з погрозами пішла", - передав підприємець слова адміністраторів.

Шкіль заявив, що, на його думку, "це приклад ганьби високого звання Поліцейський і таким працівникам не має бути місця в системі правопорядку".

"Працівник поліції, який їздить на Ауді RS 6, снідає в "Гудвайні" та визначає перспективу нашого майбутнього, а для тих, хто не одразу поділяє його переконання, пояснює більш "літературною українською мовою з російським діалектом", - зазначив у соцмережі підприємець.

У НПУ підтвердили, що це дійсно був їхній співробітник, передає Українська правда. Працівники відомства вивчили допис у соцмережах, поспілкувалися з адміністрацією закладу та свідками, після чого погодили з головою Нацполіції Іваном Вигівським звільнення оперуповноваженого.

За словами директорки Департаменту комунікації Міністерства внутрішніх справ Мар'яни Реви, Манасяна звільнено сьогодні, 21 квітня, за рішенням Національної поліції, оскільки це питання належить до компетенції саме Нацполіції, а не глави МВС, інформує УНІАН.

"Призначення і звільнення співробітників департаменту стратегічних розслідувань - це компетенція Національної поліції України. Звичайно, міністр бачив те повідомлення, яке поширюється в засобах масової інформації. Зранку було проведене службове розслідування і за цією інформацією звільнено даного працівника", - заявила Рева.

  • 21 квітня поліція затримала нападників, що розстріляли поліцейських на Вінниччині. Вони виявилися батьком та сином, обидвоє військовослужбовці. Затримали злочинців в Одеській області, їм загрожує довічне ув'язнення.

Теги:
Україна
поліція
новини Києва
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