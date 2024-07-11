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Відпочивав на Сейшельських Островах замість служби: колишній одеський військком Борисов постане перед судом

11 липня, 2024 четвер
11:30
Кримінал Колишній військовий комісар Євген Борисов

Правоохоронці завершили розслідування стосовно колишнього керівника Одеського ОТЦК та СП Євгена Борисова, який замість служби відпочивав на Сейшельських Островах

Зміст

Про це повідомляє Офіс генпрокурора.

За даними слідства, 2 грудня 2022 року Борисов не з’явився вчасно на службу і ухилявся від її проходження до 16 грудня 2022 року. Як підтвердження поважної причини свого нез’явлення він надав завідомо підроблений документ.

Йдеться про виписку з медичної карти денного стаціонару про нібито перебування з 2 по 16 грудня 2022 року на лікуванні у медзакладі, начебто затверджену керівництвом лікарні, без прізвища лікаря та його посади. 

Також зазначається, що 19 грудня 2022 року, перебуваючи на стаціонарному лікуванні у військовій частині, колишній військком ввів лікуючого лікаря в оману та обманним шляхом отримав переводний епікриз із медичної карти стаціонарного хворого з рекомендацією щодо направлення на лікування за кордон.

Крім того, слідством встановлено, що з грудня 2022 року по січень 2023 року він відпочивав зі своєю матір’ю та дружиною у Республіці Сейшельські Острови та Королівстві Іспанія.

Борисову інкриміновано нез'явлення на службу без поважних причин, вчинене в умовах воєнного стану, ухилення від несення обов’язків військової служби шляхом обману, вчинене в умовах воєнного стану та використання завідомо підробленого документа (ч. 5 ст. 407, ч. 4 ст. 409, ч. 4 ст. 358 КК України).

Наразі за дорученням прокурора слідчий повідомив стороні захисту про завершення досудового розслідування та надав доступ до матеріалів справи для ознайомлення. Колишній одеський військком перебуває під вартою.

Примітка: відповідно до ст. 62 Конституції України, особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.

Що відомо про справу колишнього військкома Борисова

22 липня 2023 року Державне бюро розслідувань повідомило про підозру начальнику Одеського обласного територіального центру комплектування Євгену Борисову у незаконному збагаченні на сотні мільйонів гривень та умисному ухиленні від несення служби. 

Зазначалося, що під час досудового розслідування було зібрано величезний власний масив доказової бази. Проте для повноцінного та неупередженого розслідування вивчались і повідомлення ЗМІ. Також досліджувалися матеріали Національного агентства з питань запобігання корупції (НАЗК), яке виявило ознаки незаконного збагачення на понад 188 млн грн.

Президент Володимир Зеленський 22 липня заявив, що самим лише звільненням ця історія не мала завершитися. ДБР та Офіс генерального прокурора продовжували необхідні слідчі та процесуальні дії. Він також пообіцяв, що всі деталі, які можна оприлюднити, правоохоронці обов'язково нададуть суспільству.

Вже 24 липня у Києві працівники ДБР та Офісу генпрокурора затримали Євгена Борисова. Після оголошення підозри він намагався втекти від слідства. Для цього фігурант змінював номери телефонів, автомобілів, своє місцеперебування тощо.

Печерський районний суд Києва 25 липня обрав запобіжний захід Євгенові Борисову. Його відправили під варту на два місяці із правом внести заставу у розмірі 150 мільйонів гривень.

У листопаді суд продовжив термін перебування Борисова під вартою. Зазначалося, що колишній військком перебуватиме під вартою в межах строку досудового розслідування, тобто до 18 грудня 2023 року включно. 

У квітні 2024 року ДБР завершило розслідування провадження щодо незаконного збагачення Євгена Борисова. Слідство встановило факти придбання членами сім’ї фігуранта коштовних автомобілів на території України з подальшим переміщенням за кордон, а також факти придбання елітної нерухомості за кордоном на загальну суму понад 190 млн грн.

"Різниця між вартістю набутих активів і законними доходами фігуранта та членів його сімʼї складає понад 140 млн грн. Походження цих коштів не підтверджується жодними документами", - розповіли в ДБР.

Теги:
Україна
Одеса
Офіс генпрокурора
ТЦК
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