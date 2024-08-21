Вихваляв Путіна і закликав вірян підтримувати окупантів: на Вінниччині затримали настоятеля храму УПЦ МП

Про це інформує пресцентр СБУ.



За даними слідства, настоятель храму Калинівського благочиння у спілкуванні з вірянами вихваляв російського диктатора Володимира Путіна та закликав до підтримки рашистів. Також він поширював прокремлівські наративи серед парафіян релігійної громади у месенджері Телеграм.



Ініційована Службою безпеки експертиза підтвердила факти злочинних дій, спрямованих на розхитування суспільно-політичної ситуації в регіоні.



Під час обшуків в оселі фігуранта вилучили мобільний телефон та комп’ютерну техніку, яку він використовував для поширення ворожої пропаганди.



Клірику оголосили підозру у виправдовуванні, визнанні правомірною, запереченні збройної агресії РФ проти України та глорифікації її учасників.



Наразі фігурант перебуває під цілодобовим домашнім арештом. Йому загрожує до 8 років позбавлення волі з конфіскацією майна.

Примітка: згідно зі статтею 62 Конституції України особа вважається невинуватою в скоєнні злочину і не може бути кримінально покарана, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.