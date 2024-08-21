Вихваляв Путіна і закликав вірян підтримувати окупантів: на Вінниччині затримали настоятеля храму УПЦ МП
Служба безпеки України затримала клірика Вінницької єпархії УПЦ Московського патріархату, який публічно вихваляв окупантів і очікував їхнього приходу у регіон
Про це інформує пресцентр СБУ.
За даними слідства, настоятель храму Калинівського благочиння у спілкуванні з вірянами вихваляв російського диктатора Володимира Путіна та закликав до підтримки рашистів. Також він поширював прокремлівські наративи серед парафіян релігійної громади у месенджері Телеграм.
Ініційована Службою безпеки експертиза підтвердила факти злочинних дій, спрямованих на розхитування суспільно-політичної ситуації в регіоні.
Під час обшуків в оселі фігуранта вилучили мобільний телефон та комп’ютерну техніку, яку він використовував для поширення ворожої пропаганди.
Клірику оголосили підозру у виправдовуванні, визнанні правомірною, запереченні збройної агресії РФ проти України та глорифікації її учасників.
Наразі фігурант перебуває під цілодобовим домашнім арештом. Йому загрожує до 8 років позбавлення волі з конфіскацією майна.
Примітка: згідно зі статтею 62 Конституції України особа вважається невинуватою в скоєнні злочину і не може бути кримінально покарана, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.
- Верховна Рада 20 серпня проголосувала у другому читанні та в цілому за законопроєкт №8371, що передбачає заборону діяльності релігійних організацій, керівний центр яких розташований у країні-агресорі.
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