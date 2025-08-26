Викрадала обручки та особисті речі загиблих військових: на Харківщині затримали співробітницю моргу

Про це повідомляє Харківська обласна прокуратура.

Куп’янська окружна прокуратура повідомила про підозру жінці, яку звинувачують у повторній крадіжці в період воєнного стану та в незаконному заволодінні предметом з тіла померлого (ч. 4 ст. 185, ч. 3 ст. 297 ККУ).

"Розслідування розпочалося після звернення дружини полеглого захисника, яка, отримавши тіло чоловіка з моргу, помітила зникнення його обручки. Жінка зазначила, що перед передачею тіла до моргу прикраса мала бути на місці", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що до зникнення обручки причетна молодша медична сестра Чугуївського відділення ДСУ "Харківське обласне бюро судово-медичної експертизи", яка систематично привласнювала особисті речі загиблих бійців.

За даними слідства, жінка займалась крадіжками мобільних телефонів і прикрас, включно з обручками, які вона іноді зрізала з пальців померлих. Після цього збувала ці речі у ломбардах.

У прокуратурі повідомили, що під час обшуку у неї знайшли значну кількість ювелірних прикрас і квитанції з ломбардів.

Наразі слідчі дії тривають - встановлюються інші можливі жертви та перевіряється участь співробітників моргу в злочині. Прокуратура звернеться до суду з клопотанням про арешт підозрюваної.