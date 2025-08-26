Викрадала обручки та особисті речі загиблих військових: на Харківщині затримали співробітницю моргу
У вівторок, 26 серпня, у Харківській області викрили співробітницю моргу, яка обкрадала загиблих військових, і здавала їхні особисті речі в ломбард
Про це повідомляє Харківська обласна прокуратура.
Куп’янська окружна прокуратура повідомила про підозру жінці, яку звинувачують у повторній крадіжці в період воєнного стану та в незаконному заволодінні предметом з тіла померлого (ч. 4 ст. 185, ч. 3 ст. 297 ККУ).
"Розслідування розпочалося після звернення дружини полеглого захисника, яка, отримавши тіло чоловіка з моргу, помітила зникнення його обручки. Жінка зазначила, що перед передачею тіла до моргу прикраса мала бути на місці", - йдеться у повідомленні.
Зазначається, що до зникнення обручки причетна молодша медична сестра Чугуївського відділення ДСУ "Харківське обласне бюро судово-медичної експертизи", яка систематично привласнювала особисті речі загиблих бійців.
Читайте також: "Де золото і долари?" На Харківщині розбійники з Грузії вдерлися до 89-річної матері воїна, організатор злочину - українець
За даними слідства, жінка займалась крадіжками мобільних телефонів і прикрас, включно з обручками, які вона іноді зрізала з пальців померлих. Після цього збувала ці речі у ломбардах.
У прокуратурі повідомили, що під час обшуку у неї знайшли значну кількість ювелірних прикрас і квитанції з ломбардів.
Наразі слідчі дії тривають - встановлюються інші можливі жертви та перевіряється участь співробітників моргу в злочині. Прокуратура звернеться до суду з клопотанням про арешт підозрюваної.
- 22 серпня на Харківщині контррозвідка СБУ викрила інженера-монтажника регіонального підрозділу Укрзалізниці, який передавав ФСБ дані про переміщення військових ешелонів.
