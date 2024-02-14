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Я звертався до НАБУ та СБУ щодо того, що проти мене прямо фабрикують справу, - Пашинський

14 лютого, 2024 середа
09:21
Кримінал Сергій Пашинський

Очільник асоціації оборонних підприємств, колишній народний депутат України Сергій Пашинський заявив, що звертався до НАБУ та СБУ, заявляючи, що проти нього фабрикують справу

Про це він розповів в інтерв'ю LB.ua. 

За словами Пашинського, він звертався до СБУ та НАБУ на початку року "з інформацією про те, що проти мене прямо зараз фабрикують справу". 

Зокрема, він написав звернення до директора НАБУ Кривоноса та очільника СБУ Малюка. У зверненні до очільника НАБУ він зазначив, що реанімація страви щодо "палива Курченка" є спробою заблокувати його роботу. 

"Тоді детективом НАБУ Андрієм Грушанським було реанімовано кримінальне провадження від 2014 року по заяві біглого кримінального "подільника" Януковича Курченко з метою сфальшувати та предʼявити мені підозру, чим спробувати заблокувати мою діяльність як голови Асоціації по постачанню зброї та боєприпасів на потребу Сил Оборони України. На жаль, змушений констатувати, що це вже не перша спроба НАБУ щодо дискредитації моїх зусиль з підвищення обороноздатності нашої держави", - йдеться у заяві. 

Пашинський вважає, що справу проти нього відкрили через те, що він "не сидів осторонь" на початку повномасштабного вторгнення РФ. 

Екснардеп заявив, що українське керівництво зверталося до нього з проханням налагодити постачання боєприпасів. Відбулась, зокрема, розмова з тодішнім очільником СБУ Іваном Бакановим. Під час неї також був присутній колишній очільник Міноборони Олексій Резніков. Додаткові деталі Пашинський розкривати відмовився. 

"Але хочу додати. Мені достеменно відомо, що вже з 2022 року на одні й ті самі види боєприпасів почалося завищення цін. Доходило майже до вдвічі вищої ціни. І це не тільки корупція. Це підвищує ціни на ринку. Це веде до збитків державного бюджету на сотні мільйонів євро. Звичайно, я все, що міг, робив, щоб налагодити постачання боєприпасів. Працював і з Міноборони", - додав він. 

Що передувало

17 листопада 2023 року стало відомо, що міністерство внутрішніх справ РФ оголосило в розшук колишнього в. о. голови Адміністрації президента України Сергія Пашинського за звинуваченням у прийнятті рішень про проведення  антитерористичної операції на Донбасі.

12 лютого колишній народний депутат Пашинський заявив, що до нього додому завітали з обшуком СБУ та НАБУ у рамках справи щодо передачі "палива Курченка".

Читайте також: Навіщо обшукують Пашинського. Колонка Віталія Портникова 

Водночас військовослужбовиця ЗСУ, журналістка, народна депутатка України VIII Тетяна Чорновол вважає, що розслідування справи Пашинського стосується не подій 2014 року, а сучасності. 

Теги:
Суспільство
Україна
Сергій Пашинський
СБУ
НАБУ
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