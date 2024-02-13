"Усе хороше на фронті - заслуга Пашинського": військова Чорновол про справу екснардепа

Про це вона розповіла у вечірньому етері Еспресо.

Чорновол поділилася, що ймовірно на завтра готують арешт Сергія Пашинського. Вона вважає, що причинами цього є не справа десятилітньої давнини, а поточні події.

"Насправді зараз ми маємо проблеми всієї країни і я про це хочу сказати. Зараз відбувається така розправа над Пашинським. Річ у тому, що зараз в армію призупинилося надходження снаряді, заблоковані контакти по тих фірмах, з якими, скажемо так, має справу Пашинський. Пашинський очолює асоціацію оборонних підприємств у перелік цих асоціацій, зокрема входять ці підприємства, які постачають снаряди Україні. Що робить Пашинський? - Він, так би мовити, налагоджував їхні контакти, розв'язував проблеми з різними державами, щоб ці снаряди йшли, контролював прозорість і ціну. По цій асоціації снаряди надходили з мінімальним заробітком 3%, які дозволяють закони України. Переважна більшість снарядів надходила по цих дешевих контрактах", - пояснила журналістка.

Оскільки оплата цих контрактів зупинена, то й постачання боєприпасів в українську армію немає.

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На запитання, чому так сталося, військовослужбовиця відповідає: "Різні ділки, які мають певне відношення до Банкової, хочуть влізти в цю тему. До речі, вже за ці два роки будь-які підприємства, які не з асоціації, а від Банкової постачали в Україну снаряди, робили маржу вдвічі, а то навіть і втричі дорожче, ніж ціна снарядів, які постачалися через асоціацію".

Як вона розповіла, Пашинський ходив до НАБУ й приносив підтверджувальні документи, що контакти на постачання снарядів заблоковані, а в цей час з іншими фірмами погоджені контакти вдвічі дорожчі. Водночас бурю поновлює справа екснардепа десятирічної давнини.

Народна депутатка України VIII характеризує Пашинського: "Найкращий в Україні спеціаліст з озброєння, в нього дуже величезні знання, розбирається в ТТК практично всієї зброї, він реально дуже глибокий спеціаліст і відповідно він зміг, це його місія, забезпечити армію вітчизняною зброєю. Можливо, це для вас буде якась нова інформація, але в таких обставинах ми змушені й розкривати все хороше".

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"Озброєння, яке є на фронті, за цим стоїть Пашинський. Ви знаєте САУ "Богдана", яка зараз вважається одна з найкращих у світі, за цим стоїть Пашинський. Міномети, які зараз просто розбирають; СПГ, машина "Новатор". Якщо ціна на САУ "Богдана" 2 млн доларів, то, наприклад, САУ "Краб" яку постачали з Польщі - 13 млн євро - є різниця. Це людина, яка своєю місією в цьому житті поставила забезпечення армії зброєю і від цього залежить, до речі, моє життя і моїх побратимів на фронті.

Що передувало

17 листопада 2023 року стало відомо, що міністерство внутрішніх справ РФ оголосило в розшук колишнього в. о. голови Адміністрації президента України Сергія Пашинського за звинуваченням у прийнятті рішень про проведення антитерористичної операції на Донбасі.

12 лютого колишній народний депутат Сергій Пашинський заявив, що зранку до нього додому завітали з обшуком СБУ та НАБУ у рамках справи щодо передачі "палива Курченка".