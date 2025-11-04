З Німеччини до України екстрадовано підозрюваного у справі щодо заволодіння 100 млн грн "Енергоатому"

Про це повідомляє НАБУ у telegram-каналі.

"В Україну екстрадовано одного з учасників організованої групи, яка заволоділа майже 100 млн грн АТ "НАЕК "Енергоатом". Ці кошти були призначені для будівництва Централізованого сховища ядерного палива в Чорнобильській зоні", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що на той час обвинувачений очолював приватну будівельну компанію та, у змові зі службовцями Енергоатому, постачав обладнання системи радіаційного контролю за цінами, завищеними у три рази, а різницю учасники групи привласнили.

Як повідомили у НАБУ, після оголошення обвинуваченого в розшук у листопаді 2023 року, його вдалося затримати лише в квітні 2025 року за сприяння німецьких органів.

"Затриманого передали співробітникам Національного бюро в міжнародному пункті пропуску для автомобільного сполучення "Краківець-Корчова", що на Львівщині", - додали у повідомленні.

Примітка. Відповідно до ст. 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.