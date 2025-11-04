Еспресо.Global Еспресо.Захід Еспресо.Біла Церква
Espreso.tv
en
Еспресо.Global Еспресо.Захід Еспресо.Біла Церква
Оборона та безпека
Війна з Росією: хроніка
Спецпроєкти
Головна Кримінал З Німеччини до України екстрадовано підозрюваного у справі щодо заволодіння 100 млн грн "Енергоатому"

З Німеччини до України екстрадовано підозрюваного у справі щодо заволодіння 100 млн грн "Енергоатому"

Марія Музиченко
4 листопада, 2025 вiвторок
14:49
Кримінал

До України з Німеччини 4 листопада екстрадовано одного з членів організованої групи, якого підозрюють у заволодінні майже 100 млн грн АТ "НАЕК "Енергоатом"

Зміст

Про це повідомляє НАБУ у telegram-каналі.

"В Україну екстрадовано одного з учасників організованої групи, яка заволоділа майже 100 млн грн АТ "НАЕК "Енергоатом". Ці кошти були призначені для будівництва Централізованого сховища ядерного палива в Чорнобильській зоні", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що на той час обвинувачений очолював приватну будівельну компанію та, у змові зі службовцями Енергоатому, постачав обладнання системи радіаційного контролю за цінами, завищеними у три рази, а різницю учасники групи привласнили.

Читайте також: Німеччина екстрадувала до України підозрюваного у виробництві та збуті психотропів

Як повідомили у НАБУ, після оголошення обвинуваченого в розшук у листопаді 2023 року, його вдалося затримати лише в квітні 2025 року за сприяння німецьких органів.

"Затриманого передали співробітникам Національного бюро в міжнародному пункті пропуску для автомобільного сполучення "Краківець-Корчова", що на Львівщині", - додали у повідомленні.

ПриміткаВідповідно до ст. 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.

  • НАБУ та САП оголосили 25 жовтня 2023 року підозру п’ятьом особам у завданні ДП "НАЕК "Енергоатом" збитків на суму майже 100 млн грн.
Теги:
Новини
Світ
Україна
корупція в Україні
Німеччина
НАБУ
Читайте також:
Володимир Огризко
Автор Оксана Ліховід
3 листопада, 2025 понедiлок
Огризко пояснив, що має на увазі Трамп, коли каже: "Дайте ще сторонам повоювати"
Автор Марія Науменко
2 листопада, 2025 неділя
Агенти "Атеш" в російській армії спалили власну вантажівку, щоб зірвати відправку військ на Покровськ
Карта бойлвих дій за 25-31 жовтня
Автор Оксана Ліховід
3 листопада, 2025 понедiлок
"Кіл зона" постійно розширюється: офіцер "Легіону Свободи" про ситуацію в Покровську
Київ
+11.4°C
  • Київ
  • Львів
  • Вінниця
  • Дніпро
  • Донецьк
  • Житомир
  • Запоріжжя
  • Івано-Франківськ
  • Кропивницкий
  • Луганськ
  • Луцьк
  • Миколаїв
  • Одеса
  • Полтава
  • Рівне
  • Суми
  • Сімферополь
  • Тернопіль
  • Ужгород
  • Харків
  • Херсон
  • Хмельницький
  • Черкаси
  • Чернівці
  • Чернигів
  • Біла Церква
  • USD 41.77
    Купівля 41.77
    Продаж 42.24
  • EUR
    Купівля 48.16
    Продаж 48.77
e-live
  • Актуальне
  • Важливе
2025, вiвторок
4 листопада
16:31
Зеленський та Трамп в Овальному кабінеті Білого дому (17.10.2025)
"Зробить усе, що в його силах": Зеленський розповів, що говорив із Трампом про позицію Орбана щодо України в ЄС
16:27
PR
ЗУНР – воля, що живе в нас
У Сокільниках провели фестиваль "ЗУНР – воля, що живе в нас" за підтримки компанії blago
16:27
НАБУ
"До співробітника було застосовано фізичну силу": прокурори Офісу генпрокурора й спецпризначенці провели обшуки у працівника НАБУ
16:15
Володимир Зеленський
Зеленський на Донеччині відвідав воїнів бригади "Рубіж", які тримають оборону на Добропільському напрямку
16:01
OPINION
блог Олександр Красовицький
Пушкін, Воронцов та НКВСники. Коли дерусифікують Одесу?
15:55
Девід Бекхем
Король Чарльз ІІІ посвятив у лицарі Девіда Бекхема
15:48
Ціни на пальне, АЗС
Ціни на пальне сьогодні: скільки коштують бензин, газ і дизель
15:48
Єврокомісія
"Україна залишається рішуче налаштованою на шлях до членства в ЄС": Єврокомісія ухвалила звіт про розширення
15:19
Патрік Тернер
НАТО в 2026 році виділить $60 млрд на допомогу Україні, – голова представництва Альянсу Тернер
14:21
Дмитро Слинько
Новий нардеп від "Слуги народу" Дмитро Слинько склав присягу
14:07
OPINION
УЗ потрібна державна підтримка, а не пільговий проїзд
13:53
на фото Верховна Рада України
ВР ухвалила закон щодо підвищення якості мобільного інтернету та зв’язку
13:38
Оновлено
Дік Чейні
Помер колишній віцепрезидент США Дік Чейні
13:30
Оновлено
ЄС ППО
Рада ЄС затвердила новий транш у понад 1,8 млрд євро допомоги Україні в рамках Ukraine Facility
13:16
Ірландія
В Ірландії пропонують скоротити термін проживання біженців з України в держжитлі
13:12
Ексклюзив
Трамп
Республіканці з демократами пересварилися через цю тему: експерт-міжнародник про заяву Трампа щодо випробування ядерної зброї
13:05
Петро Порошенко
Апеляційний суд визнав незаконним блокування міжнародної діяльності Порошенка
12:50
Піт Гегсет
КНДР випустила близько 10 ракет, коли глава Пентагону Геґсет під час візиту до Південної Кореї прямував до демілітаризованої зони
12:42
Огляд
4 листопада - День залізничника: як виникло свято
12:41
прогноз, погода
Найхолодніше — на заході, а найтепліше — на півдні: Наталка Діденко розповіла, якою буде погода в Україні 5 листопада
12:20
окупанти, оркі, російські солдати
Окупанти просунулись у Покровську та на Харківщині, - DeepState
12:08
операція
У Києві пластичному хірургу оголосили підозру через смерть пацієнтки
12:05
Оновлено
знеструмлення, ситуація в енергосистемі, ДТЕК, Укренерго
В Україні діють графіки відключення світла: ситуація в енергосистемі 4 листопада
12:03
OPINION
Інтерес США сьогодні — це підтримка України
11:53
Ексклюзив
Федір Веніславський
Має бути суворе покарання за нехтування наказами головнокомандувача ЗСУ: Веніславський про загибель військових на шикуванні на Дніпровщині
11:37
Служба безпеки України
СБУ оголосила підозру митрополиту УПЦ (МП), який під час літургії на Донеччині поширював фейки про ЗСУ
11:31
Прапор Польщі
Польща має намір збудувати власну "стіну дронів", не чекаючи ініціативи ЄС
11:11
Сергій Кузнєцов у супроводі італійської поліції
Підозрюваний у підриві "Північних потоків" українець оголосив голодування у вʼязниці в Італії
11:09
Сергій Ребров
Ребров назвав склад збірної України на вирішальні матчі відбору ЧС-2026
11:03
гривня тисяча гривень
"Зимова підтримка": у Мінсоцполітики розповіли, коли подавати заявку на виплату 1000 грн
10:52
виробництво патронів
Міноборони затвердило критерії для визначення підприємств ОПК як критично важливих
10:22
Ексклюзив
Карта бойових дій за 18-25 жовтня
У Куп'янську триває зачистка, - заступник командира 429-го окремого полку безпілотних систем "АХІЛЛЕС"
10:14
конгрес США
У США демократи й республіканці оприлюднили спільну пропозицію, аби зупинити шатдаун
10:12
Огляд
міжнародний огляд
Захід програє Путіну через власну чесність, а Покровськ може повторити долю Бахмута. Акценти світових ЗМІ 4 листопада
10:02
OPINION
Армія і гроші: чому фінанси стали пріоритетом?
09:54
Ексклюзив
удар по видобутку газу
Позбавити газу. Росія знищує родовища, щоб натиснути на капітуляцію холодом
09:53
долар євро гривня валюта обмін
Курс валют на 4 листопада: скільки просять та долар та євро в обмінниках
09:43
Володимир Зеленський та Метью Вітакер
Посол США при НАТО Вітакер прибув до Києва та зустрівся із Зеленським
09:39
Ексклюзив
Костянтинівка, Україна 23 лютого 2025 р.
Люди з чорними обличчями та слідами крові: фотокореспондент Доброносов про Костянтинівку
09:33
Україна Польща
"Агресор знаходиться на сході – і це Росія": генштаб Польщі звинуватив у розпалюванні антиукраїнської ворожнечі в країні Москву
Більше новин
Про нас

Передрук та інше використання матеріалів, що розміщені на сайті дозволяється за умови посилання на espreso.tv. Інтернет-видання можуть використовувати матеріали сайту, розміщувати відео за умови гіперпосилання на espreso.tv. Заборонено передрук та використання матеріалів, у яких міститься посилання на агентства Iнтерфакс-Україна, УНIАН, Reuters, Associated Press. Твори Getty Images, що розміщені на сайті не можуть бути використані третіми особами без письмового дозволу ТОВ "Глобал Імеджес Юкрейн. Матеріали позначені міткою "Реклама", "Новини компаній", "Пресреліз", "PR", "Партнерський матеріал" публікуються на правах реклами, з питань реклами звертайтесь за адресою [email protected]. Курси валют надані kurs.com.ua


  • © 2025 ESPRESO.TV