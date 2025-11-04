З Німеччини до України екстрадовано підозрюваного у справі щодо заволодіння 100 млн грн "Енергоатому"
До України з Німеччини 4 листопада екстрадовано одного з членів організованої групи, якого підозрюють у заволодінні майже 100 млн грн АТ "НАЕК "Енергоатом"
Про це повідомляє НАБУ у telegram-каналі.
"В Україну екстрадовано одного з учасників організованої групи, яка заволоділа майже 100 млн грн АТ "НАЕК "Енергоатом". Ці кошти були призначені для будівництва Централізованого сховища ядерного палива в Чорнобильській зоні", - йдеться у повідомленні.
Зазначається, що на той час обвинувачений очолював приватну будівельну компанію та, у змові зі службовцями Енергоатому, постачав обладнання системи радіаційного контролю за цінами, завищеними у три рази, а різницю учасники групи привласнили.
Як повідомили у НАБУ, після оголошення обвинуваченого в розшук у листопаді 2023 року, його вдалося затримати лише в квітні 2025 року за сприяння німецьких органів.
"Затриманого передали співробітникам Національного бюро в міжнародному пункті пропуску для автомобільного сполучення "Краківець-Корчова", що на Львівщині", - додали у повідомленні.
Примітка. Відповідно до ст. 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.
- НАБУ та САП оголосили 25 жовтня 2023 року підозру п’ятьом особам у завданні ДП "НАЕК "Енергоатом" збитків на суму майже 100 млн грн.
