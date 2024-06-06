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Забезпечив підрив Каховської ГЕС: генерал-полковнику ЗС РФ оголосили підозру

6 червня, 2024 четвер
18:57
Кримінал

Офіс генпрокурора та СБУ повідомили про підозру генерал-полковнику російських збройних сил, екскомандувачу російським угрупованням "Дніпро", який був співучасником підриву дамби Каховської ГЕС 6 червня 2023 року

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Про це повідомляє Офіс генпрокурора.

Відповідно до слідства, фігурант для підготовки підриву греблі координував підпорядковані йому підрозділи, серед них - інженерно-саперна служба та 205-та окрема мотострілецька бригада.

"А в ніч на 6 червня 2023 року забезпечив здійснення підриву. При цьому, він не міг не усвідомлювати, що гребля є цивільним об’єктом, а її руйнування призведе до тяжких наслідків для цивільного населення", - додають в Офісі.

Підозру російському генерал-полковнику оголосили в порушенні законів та звичаїв війни (ч. 2 ст. 28 ч. 2 ст. 438 КК України).

У повідомленні підкреслюють, що через підрив Каховської ГЕС загинули щонайменше 35 цивільних, 24 людей вважають зниклими безвісти. У Херсонській та Миколаївській областях було затоплено 66 населених пунктів, а також великі площі сільськогосподарського, природно-заповідного та лісового фонду.

"Розмито родючі ґрунти, під загрозою знищення опинилися тварини й рослини, зокрема ті, які мають природоохоронний статус. За оцінками екологів, деякі екосистеми Україна може втратити назавжди. Безпосередньо постраждали 5 областей, а непрямі збитки та втрати понесли люди на всій території України", - йдеться в матеріалі.

Примітка: відповідно до ст. 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.

Підрив росіянами дамби Каховської ГЕС

  • 6 червня 2023 року російські окупанти підірвали Каховську гідроелектростанцію. Влада та волонтери з усієї України почали терміново евакуйовувати людей із територій, що знаходяться поруч. Підрив ГЕС призвів до численних людських жертв, серйозних екологічних наслідків та вплинув на безпеку Запорізької атомної електростанції. Українська сторона переконана, що ці дії окупантів мали на меті створення хаосу та були спрямовані на затримку Сил оборони України. Читайте далі у матеріалі Еспресо.
  • 5 червня 2024 року директор Укргідроенерго Ігор Сирота заявив, що є проєкт будівництва тимчасової гідроспоруди на місці зруйнованої російськими загарбниками Каховської гідроелектростанції. Такі проєкти тимчасових гідроспоруд уже є, і гідроенергетики чекають деокупації територій, щоб мати можливість стати до роботи.
  • 6 червня Сирота повідомив, відбудувати зруйновану росіянами Каховську гідроелектростанцію можна буде через 6-7 років після деокупації.
Теги:
Україна
Росія
Війна з Росією
воєнні злочини Росії
Каховська ГЕС
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