Забезпечив підрив Каховської ГЕС: генерал-полковнику ЗС РФ оголосили підозру

Про це повідомляє Офіс генпрокурора.

Відповідно до слідства, фігурант для підготовки підриву греблі координував підпорядковані йому підрозділи, серед них - інженерно-саперна служба та 205-та окрема мотострілецька бригада.

"А в ніч на 6 червня 2023 року забезпечив здійснення підриву. При цьому, він не міг не усвідомлювати, що гребля є цивільним об’єктом, а її руйнування призведе до тяжких наслідків для цивільного населення", - додають в Офісі.

Підозру російському генерал-полковнику оголосили в порушенні законів та звичаїв війни (ч. 2 ст. 28 ч. 2 ст. 438 КК України).

У повідомленні підкреслюють, що через підрив Каховської ГЕС загинули щонайменше 35 цивільних, 24 людей вважають зниклими безвісти. У Херсонській та Миколаївській областях було затоплено 66 населених пунктів, а також великі площі сільськогосподарського, природно-заповідного та лісового фонду.

"Розмито родючі ґрунти, під загрозою знищення опинилися тварини й рослини, зокрема ті, які мають природоохоронний статус. За оцінками екологів, деякі екосистеми Україна може втратити назавжди. Безпосередньо постраждали 5 областей, а непрямі збитки та втрати понесли люди на всій території України", - йдеться в матеріалі.

Примітка: відповідно до ст. 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.

Підрив росіянами дамби Каховської ГЕС