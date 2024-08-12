Закупівля 30 тис. неякісних аптечок для військових: ексначальнику навчального центру та ще 9 особам оголосили підозри
В Україні підозрюють колишнього начальника навчального військового центру, очільника медичної служби та 8 підприємців у закупівлі неякісних аптечок для ЗСУ на 58,5 млн грн
Про це повідомляє ДБР.
Зазначено, що навчальний центр уклав із підприємцями 8 договорів на постачання 30 773 аптечок, загальна ціна яких становить 58,5 млн грн.
У матеріалі підкреслюють, що організатори не проконтролювали якість аптечок, а згодом експертиза підтвердила, що вони не відповідають встановленим нормам. Відомо: аптечки не мають потрібних компонентів, а препарати є неналежної якості.
Держава отримала шкоду у сумі 58,5 млн грн через постачання неякісної продукції.
"Колишньому начальнику навчального центру повідомлено про підозру у бездіяльності військової влади (ч. 4 ст. 426 КК України), начальнику медичної навчального центру – у недбалому ставленні до військової служби (ч. 4 ст. 425 КК України). Санкція статей передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк від 8 до 10 років", - зазначають у ДБР.
Водночас приватним підприємцям-постачальникам аптечок оголосили підозру у шахрайстві, вчиненому у великих розмірах. За це передбачене увʼязнення до 8 років.
Примітка: відповідно до ст. 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.
Фото: ДБР
- 1 серпня голова Антикорупційного центру "Межа" Мартина Богуславець розповіла, що НАБУ відкрило кримінальне провадження про можливе розкрадання бюджетних коштів під час закупівель лісу для фортифікацій на Харківщині.
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
- Біла Церква
- USD 41 Купівля 41Продаж 41.48
- EUR Купівля 44.7Продаж 45.39
- Актуальне
- Важливе