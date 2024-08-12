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Закупівля 30 тис. неякісних аптечок для військових: ексначальнику навчального центру та ще 9 особам оголосили підозри

Дар'я Куркіна
12 серпня, 2024 понедiлок
13:26
Кримінал

В Україні підозрюють колишнього начальника навчального військового центру, очільника медичної служби та 8 підприємців у закупівлі неякісних аптечок для ЗСУ на 58,5 млн грн

Зміст

Про це повідомляє ДБР.

Зазначено, що навчальний центр уклав із підприємцями 8 договорів на постачання 30 773 аптечок, загальна ціна яких становить 58,5 млн грн.

У матеріалі підкреслюють, що організатори не проконтролювали якість аптечок, а згодом експертиза підтвердила, що вони не відповідають встановленим нормам. Відомо: аптечки не мають потрібних компонентів, а препарати є неналежної якості.

Держава отримала шкоду у сумі 58,5 млн грн через постачання неякісної продукції.

"Колишньому начальнику навчального центру повідомлено про підозру у бездіяльності військової влади (ч. 4 ст. 426 КК України), начальнику медичної навчального центру – у недбалому ставленні до військової служби (ч. 4 ст. 425 КК України). Санкція статей передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк від 8 до 10 років", - зазначають у ДБР.

Водночас приватним підприємцям-постачальникам аптечок оголосили підозру у шахрайстві, вчиненому у великих розмірах. За це передбачене увʼязнення до 8 років.

Примітка: відповідно до ст. 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.

Фото: ДБР

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Теги:
Суспільство
Україна
ЗСУ
Війна з Росією
ДБР
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