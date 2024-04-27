Завдали збитків місцевому бюджету на 8,5 млн грн: посадовці міськради Дніпра отримали підозри

Про це повідомляє Офіс генпрокурора.

Зазначається, що посадовці організували схему розкрадання бюджетних коштів, виділених на реалізацію програми сприяння територіальній обороні Дніпра.

"Вони придбали необхідні товарно-матеріальні цінності для потреб військових частин у місті. Під час процедури закупівлі товарів не забезпечили належне та економічне визначення їх вартості, що призвело до завідомо умисного завищення цін", - йдеться в повідомленні.

Підозрювані завдали місцевому бюджету збитків на понад 8,5 млн грн. Правоохоронці провели шість санкціонованих обшуків - виявили та вилучили документи, блокноти з чорновими записами, мобільні телефони й комп’ютерну техніку.

Керівник одного з департаментів Дніпровської міської ради та його заступник отримали підозри за фактом розтрати майна (ч. 4, ч. 5 ст. 191 КК України). Наразі вирішується питання щодо обрання їм запобіжних заходів.

Примітка: відповідно до ст. 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.