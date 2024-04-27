Завдали збитків місцевому бюджету на 8,5 млн грн: посадовці міськради Дніпра отримали підозри
Двоє посадовців міської ради Дніпра отримали підозри через розтрату виділених з бюджету для тероборони Дніпра грошей на понад 8,5 млн грн
Про це повідомляє Офіс генпрокурора.
Зазначається, що посадовці організували схему розкрадання бюджетних коштів, виділених на реалізацію програми сприяння територіальній обороні Дніпра.
"Вони придбали необхідні товарно-матеріальні цінності для потреб військових частин у місті. Під час процедури закупівлі товарів не забезпечили належне та економічне визначення їх вартості, що призвело до завідомо умисного завищення цін", - йдеться в повідомленні.
Підозрювані завдали місцевому бюджету збитків на понад 8,5 млн грн. Правоохоронці провели шість санкціонованих обшуків - виявили та вилучили документи, блокноти з чорновими записами, мобільні телефони й комп’ютерну техніку.
Керівник одного з департаментів Дніпровської міської ради та його заступник отримали підозри за фактом розтрати майна (ч. 4, ч. 5 ст. 191 КК України). Наразі вирішується питання щодо обрання їм запобіжних заходів.
Примітка: відповідно до ст. 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.
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