Зливав позиції ЗСУ під Бахмутом: агент воєнної розвідки РФ отримав 15 років тюрми

Про це повідомляє пресслужба Служби безпеки України.

Окупанти використовували розвіддані для планування бойових операцій з використанням авіабомб, важкої артилерії та штурмових груп.

Контррозвідники СБУ затримали російського агента у травні 2023 року.

Тоді слідчі встановили, що затриманим є мешканець Костянтинівки, який був дистанційно завербований кадровим співробітником російської спецслужби.

Для комунікації з окупантами агент використовував анонімний чат у месенджері, в якому регулярно видаляв листування.

За виконання ворожих завдань зрадник сподівався отримати грошову винагороду, що мала надійти на його банківську картку.

Однак, СБУ затримала агента раніше, коли він проводив дорозвідку поблизу військового об’єкта.

На підставі зібраних доказів суд визнав зловмисника винним за ч. 2 ст. 111 Кримінального кодексу України (державна зрада, вчена в умовах воєнного стану) та призначив 15 років тюрми.

Примітка: згідно зі статтею 62 Конституції України особа вважається невинуватою в скоєнні злочину і не може бути кримінально покарана, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.