Кухта: Напередодні візиту місії МВФ до України є підстави для оптимізму
Україна здебільшого виконала умови в рамках програми співпраці з Міжнародним валютним фондом (МВФ), що дає підстави для оптимізму
Таку позицію озвучив Павло Кухта, керівник з політичних питань Київської школи економіки, колишній виконувач обов’язків міністра економічного розвитку, в ефірі програми “Про гроші” з Олександром Морщавкою на телеканалі “Еспресо”.
“Представники МВФ будуть дивитися в комплексі, наскільки Україна загалом рухається вперед; наскільки Україні зараз потрібні гроші, наскільки давно Фонд не кредитував Україну. А це вже затягнулося майже на півтора роки, що не типово, зазвичай хоча б один транш на рік ми все-таки отримуємо. Тому я думаю, що підстави для оптимізму є. Хоча жодних гарантій тут немає”, — сказав Кухта.
За його словами, Україна здебільшого виконала умови нинішньої програми.
“МВФ точно дивитиметься на те, чи виконуються умови, за якими раніше видавалися транші. Програма розтягнута в часі, попередні умови все ще є умовами. Вони не мають порушуватися, не має бути відкату назад. Це будуть аналізувати експерти Фонду”, — зауважив експерт.
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