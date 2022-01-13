Кулеба: єдиний спосіб для РФ довести відсутність намірів нападати на Україну, - це продовження дискусії в усталених форматах

Про це інформує пресслужба МЗС України.



За словами міністра, Україна продовжує працювати над тим, щоб РФ, замість ультиматумів щодо безпеки в Європі, почала добросовісно виконувати Гельсінський декалог: припинила агресію на Донбасі, деокупувала Крим, вжила реальних кроків з врегулювання решти створених нею тривалих конфліктів на просторі ОБСЄ, а саме в Грузії та Молдові.



Він нагадав, що згідно з основоположними документами ОБСЄ Росія зобов'язалася "не розглядати будь-яку частину регіону ОБСЄ як сферу свого впливу".



"Єдиним способом для росіян підтвердити відсутність намірів вирішувати проблеми силовим шляхом є продовження дискусії в усталених форматах, зокрема в ОБСЄ", - наголосив Дмитро Кулеба.

Нагадаємо, очільник МЗС РФ Сергій Лавров заявив, що Росія не розглядатиме вимоги відвести війська від українського кордону.

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