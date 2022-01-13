Кулеба: єдиний спосіб для РФ довести відсутність намірів нападати на Україну, - це продовження дискусії в усталених форматах
Очільник МЗС України Дмитро Кулеба заявив, що дискусія в усталених форматах - це єдиний спосіб для Росії довести, що вона не планує вторгнення на українську територію
Про це інформує пресслужба МЗС України.
За словами міністра, Україна продовжує працювати над тим, щоб РФ, замість ультиматумів щодо безпеки в Європі, почала добросовісно виконувати Гельсінський декалог: припинила агресію на Донбасі, деокупувала Крим, вжила реальних кроків з врегулювання решти створених нею тривалих конфліктів на просторі ОБСЄ, а саме в Грузії та Молдові.
Він нагадав, що згідно з основоположними документами ОБСЄ Росія зобов'язалася "не розглядати будь-яку частину регіону ОБСЄ як сферу свого впливу".
"Єдиним способом для росіян підтвердити відсутність намірів вирішувати проблеми силовим шляхом є продовження дискусії в усталених форматах, зокрема в ОБСЄ", - наголосив Дмитро Кулеба.
- Нагадаємо, очільник МЗС РФ Сергій Лавров заявив, що Росія не розглядатиме вимоги відвести війська від українського кордону.
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