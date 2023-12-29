Кулеба: "Хочу, щоб звуки вибухів в Україні чули всі, хто пише про готовність РФ до перемовин"
Відповіддю на масовані удари РФ по Україні може і повинна бути безперервна, потужна й довгострокова військова та фінансова допомога Києву
Про це голова МЗС Дмитро Кулеба написав у соцмережі X, коментуючи масований обстріл України 29 грудня.
Нагадаємо, що вранці 29 грудня російські окупанти випустили по Україні 158 засобів повітряного нападу. Сили ППО знищили 87 ракет і 27 безпілотників.
"Сьогодні мільйони українців прокинулися від гучних звуків вибухів. Я хотів би, щоб ці звуки вибухів в Україні були чутні в усьому світі. У всіх великих столицях, штаб-квартирах і парламентах, які зараз обговорюють подальшу підтримку України. У всіх редакціях, які пишуть про "втому" чи нібито готовність Росії до переговорів", - написав Кулеба.
"Ці звуки - це те, що насправді хоче сказати Росія. Нашою єдиною колективною відповіддю може і повинна бути безперервна, потужна і довгострокова військова та фінансова допомога Україні. Лише більша вогнева міць може змусити замовкнути російський терор", - додав міністр.
- У листопаді у МЗС Словаччини заявили, що конфлікт в Україні триває понад 600 днів і "не приводить до жодних результатів", тому потрібні мирні переговори.
- 23 грудня міністр оборони Італії Гвідо Крозетто заявив про необхідність переговорів між Україною та РФ.
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
- USD 38.03 Купівля 38.03Продаж 38.83
- EUR Купівля 41.84Продаж 43.06
- Актуальне
- Важливе