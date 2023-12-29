Кулеба: "Хочу, щоб звуки вибухів в Україні чули всі, хто пише про готовність РФ до перемовин"

Про це голова МЗС Дмитро Кулеба написав у соцмережі X, коментуючи масований обстріл України 29 грудня.

Нагадаємо, що вранці 29 грудня російські окупанти випустили по Україні 158 засобів повітряного нападу. Сили ППО знищили 87 ракет і 27 безпілотників.

"Сьогодні мільйони українців прокинулися від гучних звуків вибухів. Я хотів би, щоб ці звуки вибухів в Україні були чутні в усьому світі. У всіх великих столицях, штаб-квартирах і парламентах, які зараз обговорюють подальшу підтримку України. У всіх редакціях, які пишуть про "втому" чи нібито готовність Росії до переговорів", - написав Кулеба.

"Ці звуки - це те, що насправді хоче сказати Росія. Нашою єдиною колективною відповіддю може і повинна бути безперервна, потужна і довгострокова військова та фінансова допомога Україні. Лише більша вогнева міць може змусити замовкнути російський терор", - додав міністр.