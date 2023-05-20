Про це очільник МЗС України заявив на пресконференції в Лісабоні після переговорів із міністром закордонних справ Португалії Жоау Гомешем Кравіньо, інформує "Європейська правда".

"Ми вітаємо будь-яке посередництво, якщо воно відповідає двом основоположним принципам", – підкреслив голова української дипломатії.

Перший принцип, за словами Кулеби, полягає в тому, що посередництво має привести до повного відновлення територіальної цілісності України. "Жоден мирний план, жодна мирна ініціатива, жодне посередництво не повинні передбачати юридичну чи фактичну втрату української території", – наголосив він.

Іншим принципом, за якого посередництво між Україною та Росією можливе, голова МЗС назвав відсутність замороження конфлікту, бо в протилежному разі "відбудеться ще більше вторгнення Росії", як довели події з 2014 по 2022 роки.

"Тоді було посередництво Німеччини та Франції – Нормандський формат. Ми зробили багато дипломатичної роботи. Конфлікт не був заморожений. Я б сказав, що він був скоріше охолоджений, але це принесло нам набагато, набагато гіршу війну", – пояснив Кулеба.