Кулеба назвав принципи, яким має відповідати посередництво у переговорах з РФ
Дмитро Кулеба заявив, що посередництво між Україною та Росією щодо завершення війни є прийнятним, якщо воно відповідає двом "основоположним принципам"
Про це очільник МЗС України заявив на пресконференції в Лісабоні після переговорів із міністром закордонних справ Португалії Жоау Гомешем Кравіньо, інформує "Європейська правда".
"Ми вітаємо будь-яке посередництво, якщо воно відповідає двом основоположним принципам", – підкреслив голова української дипломатії.
Перший принцип, за словами Кулеби, полягає в тому, що посередництво має привести до повного відновлення територіальної цілісності України. "Жоден мирний план, жодна мирна ініціатива, жодне посередництво не повинні передбачати юридичну чи фактичну втрату української території", – наголосив він.
Іншим принципом, за якого посередництво між Україною та Росією можливе, голова МЗС назвав відсутність замороження конфлікту, бо в протилежному разі "відбудеться ще більше вторгнення Росії", як довели події з 2014 по 2022 роки.
"Тоді було посередництво Німеччини та Франції – Нормандський формат. Ми зробили багато дипломатичної роботи. Конфлікт не був заморожений. Я б сказав, що він був скоріше охолоджений, але це принесло нам набагато, набагато гіршу війну", – пояснив Кулеба.
- В останні тижні низка країн пропонують посередництво у врегулюванні повномасштабної війни між Україною та Росією. Зокрема йдеться про Китай, Бразилію та ПАР, чиї представники вже були або планують вирушити в Київ і Москву.
- Водночас на думку топдипломата ЄС Жозепа Борреля, Пекін уже втратив можливість бути посередником у розв’язаній Росією війні.
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