Кулеба не виключає участі військ Білорусі під час вторгнення РФ до України

Про це він заявив в інтерв’ю латиському порталу новин "Sargs.lv", переклад якого оприлюднило посольство України в Латвії.

"Ми розглядаємо цей сценарій на дуже серйозному рівні. Ми не виключаємо таку можливість", - сказав Кулеба.

За його словами, що поки немає даних про те, що білоруська армія готується до операцій проти України, або керівництво може дозволити Росії використовувати свою територію для організації вторгнення.



"Політичні заяви Мінська зараз є частиною агресивної зовнішньої політики Росії. Також заява Лукашенка щодо визнання Криму складовою Росії, гібридне вторгнення, здійснене його режимом проти Латвії, Литви та Польщі, робить його відкритою загрозою", - додав Кулеба.

За його словами, на кордон з Білоруссю необхідно відправити відповідну кількість військовослужбовців.

"На даний час ми вирішуємо, де взяти ці ресурси. Проблема в тому, що наші можливості не безмежні. Таким чином, зазначена діяльність Білорусі безпосередньо відповідає військовим інтересам Росії", - резюмував міністр.

Нагадаємо, держсекретар США Ентоні Блінкен висловив занепокоєння ознаками того, що РФ планує широкомасштабну військову операцію проти України.

Очільник МЗС Дмитро Кулеба на пресконференції в Ризі 1 грудня заявив, що Україна і НАТО працюють над стримуванням Росії від агресії у двох напрямках - співдружності Північноатлантичного альянсу та кожного окремого члена НАТО на двосторонньому рівні

Нардеп Володимир Ар'єв вважає, що Володимир Путін може вторгнутися до України через територію Білорусі руками Лукашенка.