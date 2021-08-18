Кулеба спростував інформацію про "12 українських військовослужбовців", які перебувають у Афганістані
Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба розповів останню інформацію щодо українців, які зараз знаходяться у Афганістані
Про це він написав у Facebook.
Кулеба поговорив телефоном з одним із 12 українців, які зараз перебувають на військовій базі поблизу Кабула
Він розповів інформацію щодо нібито "12 військовослужбовців, яких Україна кинула напризволяще на базі в Афганістані"
"З ними з самого початку кризи був встановлений зв’язок і його постійно підтримує наше посольство в Таджикистані", - написав він.
Міністр додав, що на цій базі перебувають сотні людей з громадянством багатьох держав.
"Просто так взяти і вийти з бази - неможливо. Потрібен коридор. І це окреме питання. Наразі жодної прямої загрози життю і безпеці наших громадян немає. Іде спокійний переговорний процес про шляхи виїзду", - додав Кулеба.
Він спростував інформацію про те, що це чинні представники українського війська.
"Вони колишні військовослужбовці, але на базі у Кабулі перебувають як приватні особи за міжнародним контрактом з компанією, що є субконтрактором ООН.. Хлопців вивеземо або ми, або компанії, за чиїм контрактом вони працювали на базі. За будь-яким сценарієм ми надаватимемо повну підтримку", - підсумував міністр.
- Нагадаємо, ввечері 15 серпня повідомлялось про обстріли летовища.
- Україні вдалося евакуювати з аеропорту Кабула 79 людей. Це громадяни України, Афганістану, Білорусі, Нідерландів, Хорватії та Таджикистану.
- Згодом, 120 мешканців України звернулися до дипломатів із бажанням евакуюватися з Афганістану.
- Секретар РНБО Олексій Данілов повідомив, що 17 серпня відправлять рейс з України в Афганістан для евакуації громадян.
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