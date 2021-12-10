Кулеба заявив, що односторонніх поступок з боку України в питаннях ОРДЛО не буде

Про це Кулеба написав у статті для Foreign Affairs.

"Ще одна необдумана ідея, яку висувають деякі експерти, полягає у тому, щоб натиснути на Україну та примусити її до односторонніх поступок і компромісів, які нібито мали би зробити Путіна більш миролюбним. Наприклад, Москва давно вимагає від Києва "прямого діалогу" з Донецьком і Луганськом, двома окупованими Росією регіонами на сході України. Україна завжди відкидала цю вимогу з очевидних причин: Росія - сторона конфлікту, і ми не дозволимо їй виставляти себе посередником", - зазначив Кулеба.

Міністр навів приклад Придністров'я: у 1922 році у цьому регіоні Молдови загострився збройний конфлікт. Пропри те, що Росія підживлювала цей конфлікт, вона вимагала прямих переговорів Молдови із Тирасполем - самопроголошеною столицею невизнаної Придністровської республіки - та своєї участі у перемовинах як посередника.

"Молдова погодилася та розпочала прямий діалог з маріонетками Росії в надії, що цей крок дозволить врегулювати конфлікт і відновити територіальну цілісність. У 1994 році Молдова здійснила ще одну спробу сприяти врегулюванню, офіційно проголосивши позаблоковий курс та відмовившись від руху до членства в НАТО. Яким був результат обидвох цих поступок? Три десятиріччя "замороженого" конфлікту та жодного врегулювання. Російські військові та зброя і донині залишаються у Придністровському регіоні Молдови", - наголосив Кулеба.

Очільник МЗС назвав ще один крок, на який Україна не погодиться - відмова від набуття членства в НАТО та ЄС. Кулеба додав, що українці своїми діями, протестами, опором показали, що не відступлять від євроатлантичного курсу навіть попри постійно наростаючу агресію з боку Росії.

"Після початку російської агресії українці взялися із подвійною силою працювати над інтеграцією України в західний світ. У 2018 році стратегічна мета набуття членства в ЄС і НАТО була закріплена в Конституції України. Суспільна підтримка цього стратегічного курсу продовжує зростати з року в рік", - зазначив Кулеба.

Нагадаємо, 7 грудня президент США Джо Байден провів відеозустріч із лідером РФ Володимиром Путіним, попередивши про безпрецедентні санкції в разі нового вторгнення в Україну.

Росія вимагає, щоб у НАТО офіційно відмовились від перспективи вступу України та Грузії до Альянсу.

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