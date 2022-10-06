Про це повідомляє Інститут вивчення війни (ISW).

Зазначають, що вкінці вересня росіяни не змогли закріпитися на берегах річок Оскіл і Сіверський Донець, щоб використати їх як природні кордони для запобігання подальшого просування ЗСУ. У результаті українські воїни очистили береги Осколу, форсували Сіверський Донець і взяли Лиман та території довкола нього.

ISW пише, що місцевість Луганщини придатна для ведення швидкої маневреної війни, яку ЗСУ успішно використовували під час контрнаступу на Харківщині. Зазначають, що у відкритих джерелах наразі немає жодних ознак того, що російська армія суттєво зміцнила свої позиції в Луганській області.

"Контрнаступи на Півночі та Півдні України, імовірно, змушують Кремль віддавати пріоритет обороні одного району операцій шляхом іншого, що потенційно збільшує ймовірність успіху України на обох напрямках", - пише ISW.

Також ISW інформує про те, що Володимир Путін вжив низку заходів для встановлення повного контролю над ЗАЕС, зокрема підписав указ про передачу станції державній компанії "Росенергоатом", а також призначив нового її голову. Український Генштаб своєю чергою повідомив про те, що росіяни змушують українських робітників ЗАЕС отримувати російські паспорти та укладати трудові договори з Росенергоатомом.

Крім того, повідомляють, що Володимир Путін надав Рамзану Кадирову звання генерал-полковника.

Серед інших ключових висновків звіту, що опублікував ISW:

Українські війська, ймовірно, консолідували позиції та перегрупувалися на півночі Херсонської області після досягнення значних успіхів протягом останніх 48 годин

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