Кульмінація контрнаступу ЗСУ на Сході України ще попереду, - ISW
Контрнаступальна операція на Сході України ще не досягла своєї кульмінації і, ймовірно, продовжиться звільненням Луганської області
Про це повідомляє Інститут вивчення війни (ISW).
Зазначають, що вкінці вересня росіяни не змогли закріпитися на берегах річок Оскіл і Сіверський Донець, щоб використати їх як природні кордони для запобігання подальшого просування ЗСУ. У результаті українські воїни очистили береги Осколу, форсували Сіверський Донець і взяли Лиман та території довкола нього.
ISW пише, що місцевість Луганщини придатна для ведення швидкої маневреної війни, яку ЗСУ успішно використовували під час контрнаступу на Харківщині. Зазначають, що у відкритих джерелах наразі немає жодних ознак того, що російська армія суттєво зміцнила свої позиції в Луганській області.
"Контрнаступи на Півночі та Півдні України, імовірно, змушують Кремль віддавати пріоритет обороні одного району операцій шляхом іншого, що потенційно збільшує ймовірність успіху України на обох напрямках", - пише ISW.
Також ISW інформує про те, що Володимир Путін вжив низку заходів для встановлення повного контролю над ЗАЕС, зокрема підписав указ про передачу станції державній компанії "Росенергоатом", а також призначив нового її голову. Український Генштаб своєю чергою повідомив про те, що росіяни змушують українських робітників ЗАЕС отримувати російські паспорти та укладати трудові договори з Росенергоатомом.
Крім того, повідомляють, що Володимир Путін надав Рамзану Кадирову звання генерал-полковника.
Серед інших ключових висновків звіту, що опублікував ISW:
- Українські війська, ймовірно, консолідували позиції та перегрупувалися на півночі Херсонської області після досягнення значних успіхів протягом останніх 48 годин
- Російські джерела повідомляють про підготовку наступу українців на північний захід, захід і північний схід від Херсона
- 5 жовтня російські війська продовжили наземні обстріли Донецької області
- Адміністратори російських телеграм-каналів про війну продовжили критикувати проведення Росією "часткової мобілізації" 5 жовтня, за що кілька з них було затримано
- Російська влада навмисне продовжує відправляти на війну з Україною російські нацменшини та тих росіян, які знаходяться в несприятливому економічному становищі
- Володимир Путін уже завершив усі формальності в процесі незаконної анексії Українських територій
Стежте за подіями в Україні та світі разом з Еспресо! Підписуйтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
-
USD
39.98
Купівля 39.98Продаж 40.94
-
EUR
Купівля 38.9Продаж 40.13
- Актуальне
- Важливе