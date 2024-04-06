Актори Саша Барон Коен з "Братів з Ґрімзбі" і Айла Фішер зі "Скубі-Ду" подали на розлучення після 20 років шлюбу
Британський актор Саша Барон Коен та австралійська акторка Айла Фішер оголосили, що розлучаються після 20 років шлюбу
Про це повідомляє BBC.
Про своє рішення актори повідомили у соціальній мережі Instagram, заявивши, що подали спільну заяву про розірвання шлюбу ще минулого року.
"Після довгого тенісного матчу, що тривав понад 20 років, ми нарешті відкладаємо ракетки, - йдеться в повідомленні, розміщеному на сторінці Айли Фішер. - Ми завжди вважали, що тенісні ракетки - це наш пріоритет, ми завжди ставили на перше місце наше приватне життя і спокійно працювали над цими змінами".
Фото: скриншот
Уперше актори зустрілися на вечірці в Сіднеї у 2001 році, а через три роки заручилися. Пара зіграла весілля у 2010 році в Парижі. Наразі Саша та Айла мають трьох дітей.
Довідково: Барон Коен здобув популярність у 1990-х роках завдяки своєму персонажу Алі Джи, сумнозвісному гангстеру, який став зіркою комедійних серіалів.
Він також знімався в ролі Бората, журналіста з Казахстану, і грав роль яскравого австрійського модника Бруно.
Фішер стала знаменитою завдяки ролі у фільмі "Весільні викрадачі" у 2005 році, згодом вона знялася у стрічці "Сповідь шопоголіка".
У 2002 році зіграла роль Мері Джейн, дівчину Шеггі, у якої була алергія на собак в одній із версій фільму "Скубі-Ду".
Акторка також опублікувала серію дитячих книжок.
- У п'ятницю, 29 березня, акторка популярного серіалу "Беверлі-Хіллз, 90210" Торі Спеллінг подала на розлучення зі своїм чоловіком Діном МакДермоттом після 18 років шлюбу.
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