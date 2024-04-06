Актори Саша Барон Коен з "Братів з Ґрімзбі" і Айла Фішер зі "Скубі-Ду" подали на розлучення після 20 років шлюбу

Про це повідомляє BBC.

Про своє рішення актори повідомили у соціальній мережі Instagram, заявивши, що подали спільну заяву про розірвання шлюбу ще минулого року.

"Після довгого тенісного матчу, що тривав понад 20 років, ми нарешті відкладаємо ракетки, - йдеться в повідомленні, розміщеному на сторінці Айли Фішер. - Ми завжди вважали, що тенісні ракетки - це наш пріоритет, ми завжди ставили на перше місце наше приватне життя і спокійно працювали над цими змінами".

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Уперше актори зустрілися на вечірці в Сіднеї у 2001 році, а через три роки заручилися. Пара зіграла весілля у 2010 році в Парижі. Наразі Саша та Айла мають трьох дітей.

Довідково: Барон Коен здобув популярність у 1990-х роках завдяки своєму персонажу Алі Джи, сумнозвісному гангстеру, який став зіркою комедійних серіалів.

Він також знімався в ролі Бората, журналіста з Казахстану, і грав роль яскравого австрійського модника Бруно.

Фішер стала знаменитою завдяки ролі у фільмі "Весільні викрадачі" у 2005 році, згодом вона знялася у стрічці "Сповідь шопоголіка".

У 2002 році зіграла роль Мері Джейн, дівчину Шеггі, у якої була алергія на собак в одній із версій фільму "Скубі-Ду".

Акторка також опублікувала серію дитячих книжок.