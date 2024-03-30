Акторка "Беверлі-Хіллз, 90210" Торі Спеллінг подала на розлучення з чоловіком після 18 років шлюбу

Про це повідомляє Associated Press.

Акторка подала заяву про розірвання шлюбу, посилаючись на непримиренні розбіжності. Згідно із заявою Спеллінг, вони з чоловіком проживають окремо з 17 червня минулого року.

Вона вимагає одноосібної фізичної опіки та спільної юридичної опіки над трьома синами та двома доньками, віком від 7 до 17 років. Фізична опіка визначає, з ким із батьків переважно проживають діти, тоді як юридична опіка визначає, хто приймає їхні головні життєві рішення.

Окрім цього Спеллінг звернулася до суду з проханням зобов'язати МакДермотта виплачувати їй аліменти на утримання дітей та оплатити послуги адвокатів у справі про розірвання шлюбу.

Довідково: Їхній шлюб був предметом реаліті-шоу, яке спочатку називалося "Торі та Дін: готельна любов", а згодом "Торі та Дін: Голлівуд, милий дім", що виходило на телеканалі Oxygen з 2007 по 2012 рік.

Спеллінг знімалася разом з Люком Перрі, Шеннен Доерті та Дженні Гарт в оригінальному серіалі "Беверлі-Хіллз, 90210" з 1990 по 2000 рік. Вона також з'явилася у фільмах "Дуже страшне кіно 2" і "Будинок "Так".

МакДермотт, 57-річний канадський актор, знімався в канадському телесеріалі "На південь" і вів кулінарне конкурсне шоу "Chopped Canada".