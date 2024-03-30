Акторка "Беверлі-Хіллз, 90210" Торі Спеллінг подала на розлучення з чоловіком після 18 років шлюбу
У п'ятницю, 29 березня, акторка популярного серіалу "Беверлі-Хіллз, 90210" Торі Спеллінг подала на розлучення зі своїм чоловіком Діном МакДермоттом після 18 років шлюбу
Про це повідомляє Associated Press.
Акторка подала заяву про розірвання шлюбу, посилаючись на непримиренні розбіжності. Згідно із заявою Спеллінг, вони з чоловіком проживають окремо з 17 червня минулого року.
Вона вимагає одноосібної фізичної опіки та спільної юридичної опіки над трьома синами та двома доньками, віком від 7 до 17 років. Фізична опіка визначає, з ким із батьків переважно проживають діти, тоді як юридична опіка визначає, хто приймає їхні головні життєві рішення.
Окрім цього Спеллінг звернулася до суду з проханням зобов'язати МакДермотта виплачувати їй аліменти на утримання дітей та оплатити послуги адвокатів у справі про розірвання шлюбу.
Довідково: Їхній шлюб був предметом реаліті-шоу, яке спочатку називалося "Торі та Дін: готельна любов", а згодом "Торі та Дін: Голлівуд, милий дім", що виходило на телеканалі Oxygen з 2007 по 2012 рік.
Спеллінг знімалася разом з Люком Перрі, Шеннен Доерті та Дженні Гарт в оригінальному серіалі "Беверлі-Хіллз, 90210" з 1990 по 2000 рік. Вона також з'явилася у фільмах "Дуже страшне кіно 2" і "Будинок "Так".
МакДермотт, 57-річний канадський актор, знімався в канадському телесеріалі "На південь" і вів кулінарне конкурсне шоу "Chopped Canada".
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