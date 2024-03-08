Наталі Портман і Бенджамін Міллеп'є розлучилися після 11 років шлюбу

Про це повідомляє Associated Press.

Згідно з повідомленням, володарка премії "Оскар" Портман і хореограф Міллеп'є остаточно завершили процедуру розлучення минулого місяця у Франції, де вони й проживають.

Портман подала на розлучення з Міллеп'є вісім місяців тому через чутки про його зраду

Довідково: Портман і Міллеп'є познайомилися на зйомках "Чорного лебедя", балетного фільму Даррена Аронофскі 2010 року. Міллеп'є був постановником хореографії фільму, за який Портман отримала "Оскар" за найкращу жіночу роль.

Вони одружилися у 2012 році та мають двох дітей - 12-річного сина Алефа та 7-річну доньку Амалію.