Наталі Портман і Бенджамін Міллеп'є розлучилися після 11 років шлюбу
Голлівудська акторка Наталі Портман розлучилася зі своїм чоловіком хореографом Бенджаміном Міллеп'є після 11 років шлюбу
Про це повідомляє Associated Press.
Згідно з повідомленням, володарка премії "Оскар" Портман і хореограф Міллеп'є остаточно завершили процедуру розлучення минулого місяця у Франції, де вони й проживають.
Портман подала на розлучення з Міллеп'є вісім місяців тому через чутки про його зраду
Довідково: Портман і Міллеп'є познайомилися на зйомках "Чорного лебедя", балетного фільму Даррена Аронофскі 2010 року. Міллеп'є був постановником хореографії фільму, за який Портман отримала "Оскар" за найкращу жіночу роль.
Вони одружилися у 2012 році та мають двох дітей - 12-річного сина Алефа та 7-річну доньку Амалію.
- У серпні минулого року прем'єр-міністр Канади Джастін Трюдо оголосив про розлучення із Софі Трюдо після 18 років шлюбу.
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