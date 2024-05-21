"Зупиніться, почніть переговори": Папа Римський закликав усі воюючі країни до миру
Папа Римський Франциск закликав усі країни, які перебувають у стані війни зупинитися та почати переговори щодо миру
Про це він заявив в інтерв'ю CNS News.
"Зупиніть війну. Ви повинні знайти спосіб вести переговори про мир. Прагніть до миру. Мир, досягнутий шляхом переговорів, завжди кращий, ніж нескінченна війна", - заявив Папа Франциск.
Він наголосив, що закликав до припинення вогню між Ізраїлем і ХАМАС у багатьох своїх проповідях.
"Що я можу зробити, так це молитися. Я багато молюся за мир. А також пропонувати: "Будь ласка, зупиніться. Почніть переговори", - додав Папа.
Що відомо про висловлювання Папи Римського про перемовини між Україною та Росією
Папа Римський дав інтерв'ю, в якому заявив, що Україна повинна мати відвагу підняти білий прапор та почати переговори з Росією. У Ватикані спробували виправдати Папу Франциска.
Президент Латвії Едгарс Рінкевичс вважає, що "підіймати білий прапор" на знак капітуляції має зло й для цього його слід спершу перемогти, а міністр закордонних справ Польщі Радослав Сікорський звернувся до Папи з пропозицією заохотити Путіна вивести армію з України.
Крім того, на заяву Франциска відреагував президент України Володимир Зеленський. "Коли російське зло 24 лютого розпочало цю війну, усі українці стали на захист. Християни, мусульмани, юдеї - всі. І я дякую кожному українському капелану, які з армією, в Силах оборони. Там, на передовій. Захищають життя й людяність. Підтримують і молитвою, і розмовою, і справою", - заявив він.
Генсек НАТО Єнс Столтенберг, коментуючи заяву Папи Римського, сказав, що "капітуляція - це не мир".
11 березня апостольського нунція в Україні Вісвальдаса Кульбокаса запросили до Міністерства закордонних справ через висловлювання Папи Римського Франциска щодо того, що "Україна повинна підняти білий прапор та почати переговори з Росією". Посол України у Ватикані Андрій Юраш заявив, що візит Папи Римського Франциска в Україну був би важливим сигналом для світу.
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