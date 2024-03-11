"Я цього не розумію": голова МЗС Німеччини розкритикувала заяву Папи Франциска про "білий прапор"

Про це пише Tagesschau.

"У наш час я цього не розумію. Можливо, нам варто їхати в Україну з тими, хто висуває вимоги мирних переговорів", - сказала Бербок.

Говорячи про війну РФ проти України, міністерка зазначила, що деякі речі можна зрозуміти, тільки побачивши їх на власні очі.

"Я запитую себе: де Папа? Папа має знати про це", - наголосила Бербок і додала, що федеральний уряд Німеччини намагається "щодня покласти край цій жахливій драмі, і щодня бачить, що вигадуються ще гірші речі".

Міністерка підкреслила, що весь світ має набратися сміливості стати на бік народу України і зробити все можливе, щоб Україна змогла захистити себе.

"Якби існував хоч мінімальний шанс, що російський режим виявить готовність до переговорів, "тоді весь світ був би готовий до них. На жаль, ми щодня бачимо зворотне", - зазначила Бербок.

Що передувало

У лютому Папа Римський дав інтерв'ю, в якому заявив, що Україна повинна мати відвагу підняти білий прапор та почати переговори з Росією. У Ватикані виступили з поясненнями, що означають такі слова Франциска.

Президент Латвії Едгарс Рінкевичс вважає, що "підіймати білий прапор" на знак капітуляції має зло, й для цього його слід спершу перемогти, а міністр закордонних справ Польщі Радослав Сікорський звернувся до Папи з пропозицією заохотити Путіна вивести армію з України.

Своєю чергою командувач Української добровольчої армії Дмитро Ярош виступив із заявою щодо заклику Папи Франциска до українців "підняти білий прапор" й мати "мужність" погодитись на перемовини з Росією. За його словами, "Папи римські - категорія змінна, Бог і Церква - категорії вічні".

Крім того, на заяву Франциска відреагував президент України Володимир Зеленський. "Коли російське зло 24 лютого розпочало цю війну, усі українці стали на захист. Християни, мусульмани, юдеї - всі. І я дякую кожному українському капелану, які - з армією, в Силах оборони. Там, на передовій. Захищають життя й людяність. Підтримують і молитвою, і розмовою, і справою", - заявив він.