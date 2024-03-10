Папи римські змінні, а Бог і Церква вічні: Ярош про "білий прапор" від Папи Франциска

Звернення Яроща з'явилося 10 березня 2024 року в нього на фейсбуці.

Як передусім наголосив командувач УДА, з даною заявою він виступає "як вірний Української греко-католицької церкви".

"Папи римські - категорія змінна, Бог і Церква - категорії вічні", - зазначив Дмитро Ярош.

"Папа Франциск нічого нового у своєму інтервʼю не сказав", - додав він.

Попри це, Ярош попросив предстоятеля УГКЦ Святослава "зробити чіткі заяви, що засуджують антиукраїнську політику та дії Папи Римського Франциска".

Окрім того, на думку Дмитра Яроша, "час проголошення патріархату Української греко-католицької церкви приходить".

У коментарях командувач УДА продовжив обговорення піднятої теми й наголосив, що виступ Святослава перед українською громадою Нью-Йорку не можна вважати позицією очолюваної ним церкви з осудом слів Папи Франциска.

"Це не заява нашої Церкви, це спілкування з парафіянами", - висловився Ярош.

"Чинопочітаніє доречне тільки у Москві", - підсумував командувач УДА.

При цьому Папу Франциска він назвав "конченою лівацькою тварюкою з відкритою антиукраїнською позицією" та "мерзотою, яка захопила папський престол".