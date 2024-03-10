Предстоятель УГКЦ Святослав у Нью-Йорку: "Хто з вас не вірить у перемогу України - йдіть до сповіді! "
Керівник українських греко-католиків Святослав назвав гріхом відсутність впевненості у перемозі України в війні з Росією
Про це він заявив 9 березня 2024 року під час зустрічі з українською громадою у храмі Святого Юра УГКЦ на Мангеттені у Нью-Йорку, передає пресслужба конфесії.
"Я вам хочу одне сказати від народу з України. Україна зранена, але нескорена! Україна змучена, але вона стоїть і вистоїть! Повірте мені, нікому й на гадку не спадає здатися. Навіть там, де сьогодні ідуть бойові дії; послухайте наших людей в Херсоні, Запоріжжі, Одесі, Харкові, Сумах! Бо ми знаємо, якщо Україна, не дай, Боже, була б хоча частково завойована - пошириться межа смерті. Всі ви бачили страшні кадри з Бучі. Це був лише вступ. Вони (росіяни - ред.) так хотіли залити кров’ю весь Київ. Якби не мужність наших хлопців і дівчат і дивна сила Божа, яка тоді витала над Києвом, мабуть, сьогодні я б до вас не приїхав", - зазначив духовний лідер греко-католиків.
До всіх тих, хто зі скептицизмом дивиться на здатність України вистояти, Святослав звернувся такими словами:
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"Приїдьте в Україну і подивіться! Хто з вас не вірить у перемогу України - йдіть до Сповіді! Бо це означає, що ми мало довіряємо присутньому в тілі українського народу живому Богові".
Місія предстоятеля УГКЦ до США
Святослав прибув до Сполучених Штатів у п'ятницю, 1 березня. Це перші його відвідини Америки від початку російського повномасштабного вторгнення.
З того часу він вже встигнув зустрітися з духівництвом, вірянами й лідерами українських громад у Вашингтоні, Філадельфії, Нью-Йорку. Також проходять зустрічі з американськими чиновниками, дипломатами, політиками й очільниками неурядових організацій.
Щоразу керівник Української греко-католицької церкви наголошував на необхідності не припиняти та не зменшувати допомогу США Україні.
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Чи не найважливішою була аудієнція у спікера Палати представників США Майка Джонсона (Республіканська партія), що займає неоднозначну позицію відносно допомоги Україні у війні з РФ.
"Ми потребуємо вашої допомоги, щоб вижити. Кожного дня ціною затримки допомоги Україні є життя людей, які Росія холоднокровно забирає", - сказав Джонсону Святослав.
При цьому він звернув увагу Джонсона на страждання людей в Україні та застеріг від інструменталізації їхнього болю.
"Ми говоримо від імені простих людей і нам дуже болить, коли хтось на тлі нашого болю та страждання грає в політичні ігри", - заявив предстоятель УГКЦ.
Під час візиту Святослава супроводжували члени Постійного синоду УГКЦ: митрополит Філадельфійський Борис Ґудзяк, єпарх Вроцлавсько-Кошалінський Володимир Ющак, апостольський екзарх у Німеччині та Скандинавії Богдан Дзюрах та єпарх Чернівецький Йосафат Мощич, а також архієпископи УГКЦ зі США - Борис Ґудзяк з Філадельфії та Венедикт Алексійчук з Чикаго.
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