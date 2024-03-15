Скандал із "білим прапором": посол у Ватикані закликав Папу Римського відвідати Україну
Посол України у Ватикані Андрій Юраш заявив, що візит Папи Римського Франциска в Україну був би важливим сигналом для світу
Про це він сказав в ефірі Sky TG24.
"У будь-який момент, якщо Святіший Отець вирішить відвідати Україну, це буде дуже важливим не лише для країни, але стане сигналом, символом для всього світу", – сказав дипломат.
Коментуючи заяву Папи Римського про те, що "Україна має підняти білий прапор", Юраш зазначив: "Ми не погоджуємося і не можемо прийняти символ білого прапора. Ми стоїмо на одній лінії миру та переговорів, і Україна вже зробила важливі кроки в цьому напрямку".
Водночас посол заявив, що пояснення держсекретаря Ватикану було "дуже корисним для розуміння позиції Папи".
Нагадаємо, раніше Папа Франциск пояснив, чому не їде в Україну.
Папа Римський і "білий прапор": що відомо
Папа Римський дав інтерв'ю, в якому заявив, що Україна повинна мати відвагу підняти білий прапор та почати переговори з Росією. У Ватикані спробували виправдати Папу Франциска.
Президент Латвії Едгарс Рінкевичс вважає, що "підіймати білий прапор" на знак капітуляції має зло, й для цього його слід спершу перемогти, а міністр закордонних справ Польщі Радослав Сікорський звернувся до Папи з пропозицією заохотити Путіна вивести армію з України.
Крім того, на заяву Франциска відреагував президент України Володимир Зеленський. "Коли російське зло 24 лютого розпочало цю війну, усі українці стали на захист. Християни, мусульмани, юдеї - всі. І я дякую кожному українському капелану, які - з армією, в Силах оборони. Там, на передовій. Захищають життя й людяність. Підтримують і молитвою, і розмовою, і справою", - заявив він.
Генсек НАТО Єнс Столтенберг, коментуючи заяву Папи Римського, сказав, що "капітуляція - це не мир".
11 березня апостольського нунція в Україні Вісвальдаса Кульбокаса запросили до Міністерства закордонних справ через висловлювання Папи Римського Франциска щодо того, що "Україна повинна підняти білий прапор та почати переговори з Росією".
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