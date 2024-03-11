Головна English Еспресо.Захід
Espreso.tv
ua en
Головна
English Еспресо.Захід
Війна з Росією: хроніка
Пояснюємо
Головна Війна з Росією "Розчаровані словами понтифіка": Україна викликала представника Ватикану через "білий прапор" від Папи Франциска

"Розчаровані словами понтифіка": Україна викликала представника Ватикану через "білий прапор" від Папи Франциска

11 березня, 2024 понедiлок
20:53
Війна з Росією МЗС

11 березня Апостольського нунція в Україні Вісвальдаса Кульбокаса запросили до Міністерства закордонних справ через висловлювання Папи Римського Франциска щодо того, що "Україна повинна підняти білий прапор та почати переговори з Росією"

Про це повідомляє пресслужба МЗС.

"Вісвальдасу Кульбокасу повідомили, що в Україні розчаровані словами Понтифіка щодо "білого прапору" та необхідності "проявити хоробрість і вести переговори" з агресором", - зазначили у дипломатичному відомстві.

В МЗС зазначили, що замість закликів, які легалізують право сильного і заохочують його до подальшого нехтування нормами міжнародного права, від глави Папи очікувалися б сигнали у бік світової спільноти про необхідність негайного об’єднання сил для забезпечення перемоги добра над злом, а також апеляції до нападника, а не до жертви.

Особливо наголосили в МЗС на тому, що Україна, як ніхто інший, прагне миру, який має бути справедливим і заснованим на принципах Статуту ООН та Формули миру, запропонованої президентом України Володимиром Зеленським.

Що передувало

У лютому Папа Римський дав інтерв'ю, в якому заявив, що Україна повинна мати відвагу "підняти білий прапор" та почати переговори з Росією. У Ватикані виступили з поясненнями, що означають такі слова Франциска.

Президент Латвії Едгарс Рінкевичс вважає, що "підіймати білий прапор" на знак капітуляції має зло, й для цього його слід спершу перемогти, а міністр закордонних справ Польщі Радослав Сікорський звернувся до Папи з пропозицією заохотити Путіна вивести армію з України.

Своєю чергою командувач Української добровольчої армії Дмитро Ярош виступив із заявою щодо заклику Папи Франциска до українців "підняти білий прапор" й мати "мужність" погодитись на перемовини з Росією. За його словами, "папи римські - категорія змінна, Бог і Церква - категорії вічні".

Крім того, на заяву Франциска відреагував президент України Володимир Зеленський. "Коли російське зло 24 лютого розпочало цю війну, всі українці стали на захист. Християни, мусульмани, юдеї - всі. І я дякую кожному українському капелану, які з армією, в Силах оборони. Там, на передовій. Захищають життя й людяність. Підтримують і молитвою, і розмовою, і справою", - заявив він.

Генсек НАТО Єнс Столтенберг, коментуючи заяву Папи Римського, в якій він закликав Україну "підняти білий прапор", заявив, що завершити війну може лише РФ.

Президент Польщі Анджей Дуда, коментуючи слова Папи Римського Франциска про те, що Україна має набратися сміливості "підняти білий прапор", заявив, що Росія не може перемогти в цій війні.

Теги:
Світ
Україна
Росія
Ватикан
МЗС України
Папа Римський Франциск
Світ про Україну
Читайте також:
Наслідки удару БПЛА по авіаремонтному заводу в Таганрозі
10 березня, 2024 неділя
Атака українських дронів на авіаремонтний завод росіян у Таганрозі: Притула каже про "критичне пошкодження" літака-розвідника А-50
У Донецькій області підірвали машину зрадника Ігоря Циферов
10 березня, 2024 неділя
В окупованому Докучаєвську підірвали авто зі зрадником, що раніше працював у СБУ, - журналіст Цаплієнко
Сергій Фурса
Автор Сергій Фурса
10 березня, 2024 неділя
Залужний і ВЛК: не ведіться на ниці маніпуляції
Київ
-1°C
  • Київ
  • Львів
  • Вінниця
  • Дніпро
  • Донецьк
  • Житомир
  • Запоріжжя
  • Івано-Франківськ
  • Кропивницкий
  • Луганськ
  • Луцьк
  • Миколаїв
  • Одеса
  • Полтава
  • Рівне
  • Суми
  • Сімферополь
  • Тернопіль
  • Ужгород
  • Харків
  • Херсон
  • Хмельницький
  • Черкаси
  • Чернівці
  • Чернигів
  • USD 38.13
    Купівля 38.13
    Продаж 38.64
  • EUR
    Купівля 41.57
    Продаж 42.34
e-live
  • Актуальне
  • Важливе
2024, понедiлок
11 березня
21:18
Ексклюзив
Дональд Трамп
Орбан передав не всю позицію Трампа щодо України, йдеться також про погрози Путіну, - політексперт Попов
20:41
Ексклюзив
Хімічна зброя
Навіть випар убиває людину, - хімік Репіч про отруйні боєприпаси, що може застосувати армія РФ
20:41
Аналітика
Сергій Згурець, український журналіст, військовий експерт
Коли на лінії фронту можуть з'явитися винищувачі F-16. Колонка Сергія Згурця
20:19
Оновлено
блокада кордону, Польща
ДПСУ заперечила блокування поляками пасажирських автобусів на кордоні
20:01
OPINION
Юрій Богданов
Чому в нас не вийшло сто років тому
20:00
Огляд
переможні новини
Переможні новини 747-го дня війни: перший Оскар для України, наші захисники знищили рідкісний російський комплекс РЕБ "Палантин" 
19:59
путін путлер
Путін обмежив виїзд із РФ ексвисокопосадовцям
19:59
Петр Фіала
Байден зустрінеться з прем'єром Чехії Фіалою: говоритимуть про підтримку України
19:38
паспорт РФ
Патент на роботу і міграційний облік: окупанти залякують жителів ТОТ, які не мають паспортів РФ
19:27
посвідчення водія
Міжнародна доставка посвідчення водія для українців стала можливою ще у п'яти країнах
19:20
Снайпер ЗСУ
Протягом доби ворог 46 разів намагався штурмувати українські позиції на 5 напрямках
19:15
вибори до Держдуми
"Вибори" Путіна: Молдова викликала посла РФ через рішення Кремля відкрити у Придністров'ї виборчі дільниці
19:04
Огляд
Після 200 років нейтралітету Швеція офіційно в НАТО. Як це змінить баланс сил та допоможе Україні. Пояснюємо
18:50
ЗНО
В Україні вводять добровільний фаховий іспит для вступників, який впливатиме на конкурсний бал
18:49
Шахраї видавали себе за працівників ТЦК та ДБР та під погрозами відправки на фронт ошукали киянина на 1,7 млн грн
Видавали себе за працівників ТЦК та ДБР: у Києві викрили шахраїв, які ошукали киянина на 1,7 млн грн
18:24
Голова Міжнародного кримінального суду Томоко Акане
Головою Міжнародного кримінального суду обрали японку, яка видала ордер на арешт Путіна
18:13
Ексклюзив
"Найтрагічніший Оскар в історії людства": депутат Маріупольської міської ради про стрічку "20 днів у Маріуполі"
18:12
технології відбудова України Михайло Федоров
Україна долучиться до пілота цифрового гаманця для країн ЄС
18:04
OPINION
Віталій Гайдукевич
Хто сказав "Трускавець"? Про проблеми держслужби
18:02
Укргазвидобування
Завдали державі збитків на 211 млн грн: НАБУ викрила схему чиновників Укргазвидобування
18:00
Ексклюзив
ЗРК Patriot
Військовий експерт Ступак розповів, як РФ могла знищити дві пускові установки Patriot
17:52
На фото: Кадр з фільму "Дюна. Частина друга"
"Дюна: Частина друга" стала найпопулярнішим фільмом у кінотеатрах 57 країн світу
17:52
«20 днів у Маріуполі»
"Для всіх, хто хоче знати, як виглядає русскій мір": голова МЗС Литви похвалив фільм "20 днів у Маріуполі"
17:46
фейк
"Залужний отримав хабар за відмову від політичних амбіцій": росіяни поширюють новий фейк
17:33
Анджей Дуда
"Російський імперіалізм має бути зупинений": Дуда прокоментував висловлювання Папи про "білий прапор"
17:28
Ексклюзив
Ольга Стефанішина
Вступ України до ЄС: Стефанішина повідомила, коли Єврокомісія ухвалить рішення щодо представлення переговорної рамки
17:26
Юрій Калитвинцев
Колишній головний тренер збірної України залишив "Полісся"
17:24
Мелітополь
Здійснювала правосуддя від імені РФ: адвокатці з Мелітополя оголосили підозру
17:22
Ексклюзив
Зеленський та Папа Франциск
Не слід очікувати, що Папа Римський раптом стане українським націоналістом, - релігієзнавиця Филипович
17:20
Ексклюзив
Чи справді "Оскар" за "20 днів у Маріуполі" є заслуженим: розповідає журналістка Еспресо Чиченіна
17:13
вугілля порт
Видобуток вугілля на держшахтах зростає: Міненерго заявило про перевищення довоєнних показників
17:06
Ексклюзив
Чорноморський флот РФ
Звільнення командувача Чорноморського флоту РФ ніяк не вплине на знищення російських суден Україною, - експерт Рябих
16:58
евакуація
Україна повернула з окупованих територій ще 5 дітей
16:53
Вечірній Луганськ до окупації. Залізничний вокзал
Партизани виявили в готелі в Луганську місце дислокації російських військових, - "Атеш"
16:45
На фото: Логотип Євробачення-2024
Швеція змінила правила голосування на Євробаченні-2024
16:38
окупанти
Ексміліціонера, який був гауляйтером в окупованій Балаклії на Харківщині, засудили до 14 років тюрми
16:35
Оновлено
Папа Римський Франциск
"Капітуляція – це не мир": Столтенберг відреагував на заяву Папи Франциска про "білий прапор"
16:25
Ілон Маск
Маск анонсував запуск конкурента Chat GPT
16:19
Окупанти почали скидати з БПЛА суміші, які спричиняють пожежі
16:13
ЗСУ
Сили оборони знищили командний пункт ворога, бліндажі та 4 склади боєприпасів, - командувач ОСУВ "Таврія" Тарнавський
Більше новин
Про нас

Передрук та інше використання матеріалів, що розміщені на сайті дозволяється за умови посилання на espreso.tv. Інтернет-видання можуть використовувати матеріали сайту, розміщувати відео за умови гіперпосилання на espreso.tv. Заборонено передрук та використання матеріалів, у яких міститься посилання на агентства Iнтерфакс-Україна, УНIАН, Reuters, Associated Press. Матеріали позначені міткою "Реклама", "Новини компаній", "Пресреліз", "PR", "Партнерський матеріал" публікуються на правах реклами, з питань реклами звертайтесь за адресою [email protected]. Курси валют надані kurs.com.ua


  • © 2024 ESPRESO.TV