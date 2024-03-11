"Розчаровані словами понтифіка": Україна викликала представника Ватикану через "білий прапор" від Папи Франциска

Про це повідомляє пресслужба МЗС.

"Вісвальдасу Кульбокасу повідомили, що в Україні розчаровані словами Понтифіка щодо "білого прапору" та необхідності "проявити хоробрість і вести переговори" з агресором", - зазначили у дипломатичному відомстві.

В МЗС зазначили, що замість закликів, які легалізують право сильного і заохочують його до подальшого нехтування нормами міжнародного права, від глави Папи очікувалися б сигнали у бік світової спільноти про необхідність негайного об’єднання сил для забезпечення перемоги добра над злом, а також апеляції до нападника, а не до жертви.

Особливо наголосили в МЗС на тому, що Україна, як ніхто інший, прагне миру, який має бути справедливим і заснованим на принципах Статуту ООН та Формули миру, запропонованої президентом України Володимиром Зеленським.

Що передувало

У лютому Папа Римський дав інтерв'ю, в якому заявив, що Україна повинна мати відвагу "підняти білий прапор" та почати переговори з Росією. У Ватикані виступили з поясненнями, що означають такі слова Франциска.

Президент Латвії Едгарс Рінкевичс вважає, що "підіймати білий прапор" на знак капітуляції має зло, й для цього його слід спершу перемогти, а міністр закордонних справ Польщі Радослав Сікорський звернувся до Папи з пропозицією заохотити Путіна вивести армію з України.

Своєю чергою командувач Української добровольчої армії Дмитро Ярош виступив із заявою щодо заклику Папи Франциска до українців "підняти білий прапор" й мати "мужність" погодитись на перемовини з Росією. За його словами, "папи римські - категорія змінна, Бог і Церква - категорії вічні".

Крім того, на заяву Франциска відреагував президент України Володимир Зеленський. "Коли російське зло 24 лютого розпочало цю війну, всі українці стали на захист. Християни, мусульмани, юдеї - всі. І я дякую кожному українському капелану, які з армією, в Силах оборони. Там, на передовій. Захищають життя й людяність. Підтримують і молитвою, і розмовою, і справою", - заявив він.

Генсек НАТО Єнс Столтенберг, коментуючи заяву Папи Римського, в якій він закликав Україну "підняти білий прапор", заявив, що завершити війну може лише РФ.

Президент Польщі Анджей Дуда, коментуючи слова Папи Римського Франциска про те, що Україна має набратися сміливості "підняти білий прапор", заявив, що Росія не може перемогти в цій війні.