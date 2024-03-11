"Російський імперіалізм має бути зупинений": Дуда прокоментував висловлювання Папи про "білий прапор"
Президент Польщі Анджей Дуда, коментуючи слова Папи Римського Франциска про те, що Україна має набратися сміливості підняти "білий прапор", заявив, що Росія не може перемогти у цій війні
Про це повідомляє Укрінформ.
Дуда наголосив, що російський імперіалізм, який сьогодні загрожує всій Європі та світу, має бути зупинений.
"Росія не може перемогти в Україні, тому що російський імперіалізм, який сьогодні загрожує всій Європі, особливо Центрально-Східній Європі, але також усій Європі і, як наслідок, світу, має бути зупинений", - сказав Дуда.
Він додав, що немає жодних сумнівів у його твердженнях.
Що передувало
У лютому Папа Римський дав інтерв'ю, в якому заявив, що Україна повинна мати відвагу підняти білий прапор та почати переговори з Росією. У Ватикані виступили з поясненнями, що означають такі слова Франциска.
Президент Латвії Едгарс Рінкевичс вважає, що "підіймати білий прапор" на знак капітуляції має зло, й для цього його слід спершу перемогти, а міністр закордонних справ Польщі Радослав Сікорський звернувся до Папи з пропозицією заохотити Путіна вивести армію з України.
Своєю чергою командувач Української добровольчої армії Дмитро Ярош виступив із заявою щодо заклику Папи Франциска до українців "підняти білий прапор" й мати "мужність" погодитись на перемовини з Росією. За його словами, "Папи римські - категорія змінна, Бог і Церква - категорії вічні".
Крім того, на заяву Франциска відреагував президент України Володимир Зеленський. "Коли російське зло 24 лютого розпочало цю війну, усі українці стали на захист. Християни, мусульмани, юдеї - всі. І я дякую кожному українському капелану, які - з армією, в Силах оборони. Там, на передовій. Захищають життя й людяність. Підтримують і молитвою, і розмовою, і справою", - заявив він.
Генсек НАТО Єнс Столтенберг, коментуючи заяву Папи Римського, в якій він закликав Україну підняти "білий прапор", заявив, що завершити війну може лише РФ.
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