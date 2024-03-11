"Російський імперіалізм має бути зупинений": Дуда прокоментував висловлювання Папи про "білий прапор"

Про це повідомляє Укрінформ.

Дуда наголосив, що російський імперіалізм, який сьогодні загрожує всій Європі та світу, має бути зупинений.

"Росія не може перемогти в Україні, тому що російський імперіалізм, який сьогодні загрожує всій Європі, особливо Центрально-Східній Європі, але також усій Європі і, як наслідок, світу, має бути зупинений", - сказав Дуда.

Він додав, що немає жодних сумнівів у його твердженнях.

Що передувало

У лютому Папа Римський дав інтерв'ю, в якому заявив, що Україна повинна мати відвагу підняти білий прапор та почати переговори з Росією. У Ватикані виступили з поясненнями, що означають такі слова Франциска.

Президент Латвії Едгарс Рінкевичс вважає, що "підіймати білий прапор" на знак капітуляції має зло, й для цього його слід спершу перемогти, а міністр закордонних справ Польщі Радослав Сікорський звернувся до Папи з пропозицією заохотити Путіна вивести армію з України.

Своєю чергою командувач Української добровольчої армії Дмитро Ярош виступив із заявою щодо заклику Папи Франциска до українців "підняти білий прапор" й мати "мужність" погодитись на перемовини з Росією. За його словами, "Папи римські - категорія змінна, Бог і Церква - категорії вічні".

Крім того, на заяву Франциска відреагував президент України Володимир Зеленський. "Коли російське зло 24 лютого розпочало цю війну, усі українці стали на захист. Християни, мусульмани, юдеї - всі. І я дякую кожному українському капелану, які - з армією, в Силах оборони. Там, на передовій. Захищають життя й людяність. Підтримують і молитвою, і розмовою, і справою", - заявив він.

Генсек НАТО Єнс Столтенберг, коментуючи заяву Папи Римського, в якій він закликав Україну підняти "білий прапор", заявив, що завершити війну може лише РФ.