Навряд чи Китай у найближчі роки наважиться на війну за Тайвань, - експосол України в КНР Литвин

Таку думку висловив Надзвичайний та Повноважний Посол України в КНР (1999-2001), співголова Українсько-китайської ділової ради Ігор Литвин в етері телеканалу "Еспресо".

"Тайвань для Заходу - це відповідне застереження щодо китайського глобального панування, до якого Пекін прагне і робить все, щоб економічна експансія мала місце. Китай погрожує Тайваню застосуванням військової сили. Китай робить все, щоб посіяти страх і невпевненість у завтрашньому дню для населення Тайваню. Інша справа, чи вдається це Китаю, наскільки ефективними є всі ці спроби патрулювання Тайванської затоки кораблями військово-морських сил Китаю або літаками ВПС. Навряд чи Китай в найближчі роки, або взагалі, наважиться на війну за Тайвань", - зазначив він.

Прагнення возз'єднатися в одну велику країну до сторіччя утворення КНР спонукає лідерів Китаю, і особливо Сі Цзіньпіна, який перегорнув цю сторінку, започатковану кілька десятків років тому Ден Сяопіном, зауважив Литвин.

"Постійні висловлювання, що Китай не зупиниться перед застосуванням військової сили, все ж таки наражаються на відповідну рішучість самого населення Китаю і країн, які підтримують Тайвань, не виходячи за рамки офіційного ставлення, позиції, яка у 192-х країн світу висловлюється в тому, що Тайвань є невіддільною частиною Китаю. США все одно визнають Тайвань частиною Китаю, але для них це той самий важіль, який можна застосовувати, і вони це роблять постійно, аби стримати глобальні експансійні наміри і прагнення КНР", - резюмував він.