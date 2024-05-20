По всій Україні 21 травня діятимуть графіки відключень електроенергії

Про це повідомляє Укренерго.

Зазначається, що графіки можуть бути застосовані при перевищенні визначених обсягів лімітів споживання, які Диспетчерський центр Укренерго вже довів до кожного обленерго.

Інформацію, коли саме будуть застосовані відключення у вашому регіоні, можна дізнатись в кабінеті споживача, на офіційних сайтах обленерго, а також на їхніх сторінках у соцмережах, зауважили в компанії.

Там також нагадали, що головна причина застосування заходів обмеження – наслідки ракетних ударів ворога по українських електростанціях. З 22 березня по 8 травня росіяни п’ять разів цілеспрямовано атакували всі великі теплові та гідроелектростанції. Через значні пошкодження вони не можуть виробляти стільки ж електроенергії, як до початку атак.