По всій Україні 21 травня діятимуть графіки відключень електроенергії
Протягом доби вівторка, 21 травня, по всій території України для промислових та побутових споживачів будуть діяти графіки погодинних відключень електроенергії
Про це повідомляє Укренерго.
Зазначається, що графіки можуть бути застосовані при перевищенні визначених обсягів лімітів споживання, які Диспетчерський центр Укренерго вже довів до кожного обленерго.
Інформацію, коли саме будуть застосовані відключення у вашому регіоні, можна дізнатись в кабінеті споживача, на офіційних сайтах обленерго, а також на їхніх сторінках у соцмережах, зауважили в компанії.
Там також нагадали, що головна причина застосування заходів обмеження – наслідки ракетних ударів ворога по українських електростанціях. З 22 березня по 8 травня росіяни п’ять разів цілеспрямовано атакували всі великі теплові та гідроелектростанції. Через значні пошкодження вони не можуть виробляти стільки ж електроенергії, як до початку атак.
- З 1 червня тарифи на електроенергію для населення, ймовірно, зростуть до 4,5-5 грн/кВт. Зараз в уряді активно обговорюють це питання.
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
- USD 39.45 Купівля 39.45Продаж 39.99
- EUR Купівля 42.77Продаж 43.47
- Актуальне
- Важливе